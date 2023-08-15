Звезда Comedy Club Марина Кравец сыграет в адаптации сериала "Постучись в мою дверь"

Она исполнит роль избалованной певицы

15 августа 2023, 12:50, ИА Амител

Кадр из видео / Comedy Club

Российская ведущая, резидент Comedy Club Марина Кравец получила роль в российской адаптации популярного турецкого сериала "Постучись в мою дверь". Об этом рассказали в пресс-службе проекта.

Кравец исполнит роль избалованной певицы, дом для которой построила компания главного героя Сергея.

Сама ведущая отметила, что она по характеру очень далека от персонажа, которого ей предстоит сыграть. По словам Кравец, в свой образ на экране она постаралась добавить больше иронии.