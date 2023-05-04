Жители Алтайского края, как и все россияне, с нетерпением ждут длинные выходные и на этот раз погода решила нас побаловать

04 мая 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По-летнему жаркая и ясная погода установится в Алтайском крае с 6 мая. Осадков в регионе не предвидится. Начиная с субботы и до вторника в регионе ночью будет от +2 до +7 градусов, а днём столбики термометров покажут +23...+28°С. Об этом amic.ru рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению ЦГМС региона.

"9 мая в районы Алтайского края начнёт поступать тёплый воздух из Средней Азии, поэтому температура воздуха поднимется как днём, так и ночью ещё минимум на три градуса. То есть на День Победы у нас будет от +27 до +32°С. Такие температуры сохранятся и 10 мая", – рассказала синоптик.

По предварительному прогнозу, аномально жаркая погода для мая простоит в регионе до конца рабочей недели. А начиная с 13 числа ожидается небольшое понижение температуры.