А уже в декабре температурный фон прогнозируется близким к средним многолетним значениям

24 сентября 2026, 12:15, ИА Амител

Осень в Барнауле / Фото: amic.ru

Средняя температура воздуха осенью и в начале зимы 2026 года в Алтайском крае, Республике Алтай и в целом на большей части Сибирского федерального округа ожидается около и выше средних многолетних значений. Об этом сообщается в прогнозе аномалий температуры воздуха, подготовленном Росгидрометом.

В целом за период температура воздуха выше нормы ожидается на северо-востоке европейской территории России, на севере Уральского федерального округа, на севере и востоке Сибирского федерального округа, а также на большей части Дальневосточного федерального округа.

В октябре

Выше нормы температура воздуха прогнозируется на крайнем севере европейской территории России (ЕТР), Урала и Сибири, на юго-востоке Сибирского федерального округа, а также в южной половине Дальневосточного федерального округа.

В ноябре

Выше средних многолетних значений температура воздуха ожидается на крайнем севере Урала, на большей части Сибирского федерального округа и практически на всей территории Дальневосточного федерального округа.

В декабре

На большей части территории России температурный фон прогнозируется близким к средним многолетним значениям. При этом норма на отрицательном фоне ожидается на юго-востоке ЕТР, в Уральском федеральном округе и на юго-западе Сибирского федерального округа. Выше нормы температура воздуха ожидается на северо-западе ЕТР, на востоке Якутии, в Хабаровском и Приморском краях, а также на Камчатке.

Ранее географ Алтайского государственного университета Людмила Долгачева рассказала amic.ru, насколько нынешняя погода отличается от нормы, что могло повлиять на температуру и чего ждать от октября и предстоящей зимы.