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Аномальное тепло на Алтае продержится как минимум до старого Нового года

Сильные погодные изменения наблюдаются на юге Западной Сибири

09 января 2025, 16:30, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru
Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

Существенные температурные аномалии сохранятся в Сибири как минимум до старого Нового года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Сибири теплая погода сохранится по крайней мере до старого Нового года, то есть до 14-го числа, причем аномалии существенные", – отметил метеоролог.

Он подчеркнул, что сейчас температура воздуха в Сибири на 10-12 градусов выше нормы. Значительные погодные изменения наблюдаются на юге Западной Сибири: в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Алтайский край Погода прогнозы

Комментарии 1

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Гость

19:34:08 09-01-2025

Как-то сегодня совсем не потеплело, ветер ледяной.

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