Сильные погодные изменения наблюдаются на юге Западной Сибири

09 января 2025, 16:30, ИА Амител

Теплая зима в Барнауле / Фото: amic.ru

Существенные температурные аномалии сохранятся в Сибири как минимум до старого Нового года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В Сибири теплая погода сохранится по крайней мере до старого Нового года, то есть до 14-го числа, причем аномалии существенные", – отметил метеоролог.

Он подчеркнул, что сейчас температура воздуха в Сибири на 10-12 градусов выше нормы. Значительные погодные изменения наблюдаются на юге Западной Сибири: в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.