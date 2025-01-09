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Метели с сильным ветром обрушатся на Алтайский край 10 января

Водителей предупреждают о снежных заносах и гололедице

09 января 2025, 13:00, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Непогода обрушится на Алтайский край днем 10 и ночью 11 января, предупредили в МЧС региона.

В это время ожидается снег, метели и усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами будут снежные заносы и сильная гололедица.

Самая неблагоприятная обстановка прогнозируется в семи районах:

  • Шипуновском;
  • Целинном;
  • Краснощековском;
  • Усть-Калманском;
  • Усть-Пристанском;
  • Алейском;
  • Троицком.

Спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев во время сильного ветра.

Водителям же следует парковаться в безопасных местах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Алтайский край Погода

Комментарии 1

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дима

17:13:01 09-01-2025

сильная метель в крае и барнауле

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