Метели с сильным ветром обрушатся на Алтайский край 10 января

Водителей предупреждают о снежных заносах и гололедице

09 января 2025, 13:00, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Непогода обрушится на Алтайский край днем 10 и ночью 11 января, предупредили в МЧС региона.

В это время ожидается снег, метели и усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами будут снежные заносы и сильная гололедица.

Самая неблагоприятная обстановка прогнозируется в семи районах:

Шипуновском;

Целинном;

Краснощековском;

Усть-Калманском;

Усть-Пристанском;

Алейском;

Троицком.

Спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев во время сильного ветра.

Водителям же следует парковаться в безопасных местах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.