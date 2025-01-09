Метели с сильным ветром обрушатся на Алтайский край 10 января
Водителей предупреждают о снежных заносах и гололедице
09 января 2025, 13:00, ИА Амител
Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Непогода обрушится на Алтайский край днем 10 и ночью 11 января, предупредили в МЧС региона.
В это время ожидается снег, метели и усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах местами будут снежные заносы и сильная гололедица.
Самая неблагоприятная обстановка прогнозируется в семи районах:
- Шипуновском;
- Целинном;
- Краснощековском;
- Усть-Калманском;
- Усть-Пристанском;
- Алейском;
- Троицком.
Спасатели призывают держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев во время сильного ветра.
Водителям же следует парковаться в безопасных местах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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