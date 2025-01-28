В ближайшие 30 лет в Россию будут чаще приходить теплые зимы

На это повлияют как антропогенные, так и естественные факторы

28 января 2025, 13:30, ИА Амител

Оттепель / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Число аномально теплых зим в России вырастет в два-три раза за 30 лет. Такой температурный режим может установиться на территории страны уже к середине текущего века. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексея Кокорина.

По словам Кокорина, сейчас на тренд антропогенного потепления накладываются естественные факторы, и то же самое – в обратную сторону.

"Это значит, что в будущем у нас будет больше теплых зим, чем в прошлом. Но когда мы говорим о будущем, то, конечно же, имеем в виду не один-два года, а лет 20-30. Соответственно, их нужно будет сравнивать с предыдущими 20-30 годами. И, конечно, теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза", – пояснил эксперт.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о наступлении оттепели в Сибири. Синоптик заявил, что с 27 января температура воздуха начнет приближаться к оттепельной и впоследствии станет на 4-6 градусов выше нормы. Однако, с его слов, период хорошей погоды для сибиряков продлится недолго.