Синоптики: оттепель в Сибири начнется с 27 января

Однако хорошая погода вернется ненадолго

27 января 2025, 14:40, ИА Амител

Оттепель / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Из регионов Западной Сибири постепенно отступают морозы – с 27 января температура воздуха начнет повышаться, и впоследствии станет на 4-6 градусов выше нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

После холодов на юге Западной Сибири температурный фон нормализовался. По словам Вильфанда, начиная с 27 января температура воздуха начнет приближаться к оттепельной. Однако синоптик уверяет, что период хорошей погоды продлится недолго:

Возвращается период хорошей, теплой погоды, но ненадолго, начиная со следующего понедельника температура будет выше нормы на 4, а в последующем даже на 6 градусов, опять будет температура близка к оттепельной", – сказал он.

При этом в Алтайский край вместе с оттепелью придет снег. Как уточнила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, осадки на большей части региона начнутся 28 января, и идти будут до конца недели. До конца января столбики термометров в регионе ночью будут показывать от -7 до -12 градусов, местами до -18. Днем – от -5 до -10 градусов. А в предгорьях будет почти весна: там потеплеет до -2°С.