Анонсировали мультфильм "Ледниковый период 6"

Новая часть выйдет спустя десять лет после предыдущей

09 ноября 2024, 14:28, ИА Амител

Кадр из мультфильма "Ледниковый период" (2002)

Компания Disney на фестивале D23 Brasil анонсировала мультфильм "Ледниковый период 6". Он выйдет в 2026 году.

В мультфильме появятся все основные персонажи, а оригинальные актеры озвучки вернутся к своим ролям.

О чем будет сюжет новой части, пока неизвестно.

Первый мультфильм о мамонте, ленивце, тигре и белке с желудем вышел на экраны в 2002 году. Пятая часть вышла в 2016-м.

Ранее объявили, что в 2026 году также выйдет новая часть "Шрека". Его премьера состоится спустя 16 лет после выхода четвертой части.