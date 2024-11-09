Анонсировали мультфильм "Ледниковый период 6"
Новая часть выйдет спустя десять лет после предыдущей
09 ноября 2024, 14:28, ИА Амител
Кадр из мультфильма "Ледниковый период" (2002)
Компания Disney на фестивале D23 Brasil анонсировала мультфильм "Ледниковый период 6". Он выйдет в 2026 году.
В мультфильме появятся все основные персонажи, а оригинальные актеры озвучки вернутся к своим ролям.
О чем будет сюжет новой части, пока неизвестно.
Первый мультфильм о мамонте, ленивце, тигре и белке с желудем вышел на экраны в 2002 году. Пятая часть вышла в 2016-м.
Ранее объявили, что в 2026 году также выйдет новая часть "Шрека". Его премьера состоится спустя 16 лет после выхода четвертой части.
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