Про Голлума из "Властелина колец" снимут только один фильм

Ранее исполнитель роли Гендальфа Иэн Маккеллен говорил, что об этом персонаже планируется две картины

19 октября 2024, 12:51, ИА Амител

Кадр из фильма "Властелин колец: Возвращение короля" (2003)

Сценаристка "Властелина колец" Филиппа Бойенс отвергла информацию о том, что сюжет предстоящей "Охоты на Голлума" будет разделен на две части, пишет Empire.

В сентябре исполнитель роли Гендальфа Иэн Маккелен рассказал, что история о бывшем хоббите получит два фильма. При этом студия Warner Bros. об этом не объявляла.

Соавтор экранизаций "Властелина колец" прокомментировала заявление актера, отметив, что произошло недоразумение.

"Это не два фильма! Это было настоящее недоразумение, которое произошло потому, что мы начали концептуально работать над двумя разными фильмами. Первый – "Охота на Голлума", второй еще предстоит подтвердить", – рассказала Бойенс.

В мае студия Warner Bros. Discovery объявила о работе над новым фильмом по "Властелину колец". Картина носит рабочее название "Охота на Голлума". Ее режиссером назначен Энди Серкис, который также вернется к роли этого персонажа.

Об участии других актеров в проекте пока не объявляли. Вигго Мортенсен и Орландо Блум говорили, что не против вернуться к ролям Арагорна и Леголаса, а Иэн Маккелен рассказывал, что вновь сыграет Гендальфа, если ему понравится сценарий.

Премьера "Охоты на Голлума" запланирована на 2026 год.