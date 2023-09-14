Анонсирована ипотека под 0,7%
Она начнет действовать уже с 15 сентября
14 сентября 2023, 07:45, ИА Амител
Учителя Дальнего Востока с 15 сентября получат ипотеку по ставке 0,7%, заявил на Восточном экономическом форуме член правления ВТБ Святослав Островский, пишут "Известия".
По его словам, льготное финансирование станет доступно для сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
Первоначальный взнос по программе должен составлять не меньше 15%, максимальная сумма – 6 млн рублей, а срок займа – не больше 20 лет. Базовая ставка составит 2%, но с учетом льгот и дисконтов может опуститься до 0,7%.
И, как считает Островский, снижение ставки "станет для многих преподавателей и работников сферы образования дополнительным стимулом и возможностью улучшить свои жилищные условия".
07:49:33 14-09-2023
А в Алтайском крае? Учителей ведь катастрофически не хватает!" Какие программы для учителей по жилью действуют у нас в крае, чтобы привлечь людей в профессию?
09:44:07 14-09-2023
Гость (07:49:33 14-09-2023) А в Алтайском крае? Учителей ведь катастрофически не хватает... Успокойтесь. Выборы прошли, всех результат удовлетворил.
09:24:51 14-09-2023
07:49:33 14-09-2023 говорят в Киргизии предлагают учителям по 250т р в мес + жилье
09:39:31 14-09-2023
Лучше сразу под отрицательную ставку. Чего уж там, гулять так гулять. Для хороших людей не жалко