Она начнет действовать уже с 15 сентября

14 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Учителя Дальнего Востока с 15 сентября получат ипотеку по ставке 0,7%, заявил на Восточном экономическом форуме член правления ВТБ Святослав Островский, пишут "Известия".

По его словам, льготное финансирование станет доступно для сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений.

Первоначальный взнос по программе должен составлять не меньше 15%, максимальная сумма – 6 млн рублей, а срок займа – не больше 20 лет. Базовая ставка составит 2%, но с учетом льгот и дисконтов может опуститься до 0,7%.

И, как считает Островский, снижение ставки "станет для многих преподавателей и работников сферы образования дополнительным стимулом и возможностью улучшить свои жилищные условия".