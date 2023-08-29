Зарплата, льготная ипотека, повышение престижа и не только

29 августа 2023, 12:27, ИА Амител

В России вскоре начнут работать новые виды поддержки педагогических работников. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Об изменениях, которые ожидают учителей, - в материале amic.ru.

1 Поручение президента 26 июля президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ разработать комплекс мер по поддержке учителей. Такое решение он принял по итогам заседания Совета при президенте РФ, темой которого была роль педагога и наставника в воспитании подрастающего поколения. "Сложно представить, что без педагога, без наставника, без единого воспитательного пространства "семья - детский сад - школа - профессиональное образование" мы можем воспитать настоящего гражданина", - подчеркнула Гумерова.

2 Повышение престижа педагога В поручениях президента есть четкое указание на формирование посредством государственного заказа позитивного образа учителя в СМИ, кинематографе, социальной рекламе. "Престиж - вопрос комплексный. Здесь можно говорить и об инфраструктуре образовательных учреждений, программах капительного ремонта школ, строительства новых школ", - уточнила Гумерова.

3 Правовой статус педагога Часто педагоги становятся мишенью для учеников: снимают на телефон, провоцируют конфликты - это публикуется в соцсетях, обсуждается в СМИ, становится предметом разбирательства. Предлагается законодательно определить, что педагог может требовать от учеников соблюдения дисциплины и делать замечание, что позволит снизить число конфликтов. "Четко прописать вопросы дисциплины и ответственности за ее нарушение для всех участников образовательного процесса", - подчеркнула сенатор.

4 Льготная ипотека для педагогов Предлагается ввести для педагогов ипотеку с пониженной процентной ставкой: 5-6% или даже 1-2%. Предполагается, что такая льготная ипотека станет стимулом для привлечения в школы молодых кадров, а также позволит оставить в профессии опытных учителей. "Вопрос требует тщательных расчетов с точки зрения возможностей бюджета. Будем ждать, что нам предложит правительство", - указала Гумерова.