НОВОСТИОбщество

Учителям рассказали об изменениях в их жизни в ближайшее время

Зарплата, льготная ипотека, повышение престижа и не только

29 августа 2023, 12:27, ИА Амител

В России вскоре начнут работать новые виды поддержки педагогических работников. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Об изменениях, которые ожидают учителей, - в материале amic.ru.

1

Поручение президента

26 июля президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ разработать комплекс мер по поддержке учителей. Такое решение он принял по итогам заседания Совета при президенте РФ, темой которого была роль педагога и наставника в воспитании подрастающего поколения.

"Сложно представить, что без педагога, без наставника, без единого воспитательного пространства "семья - детский сад - школа - профессиональное образование" мы можем воспитать настоящего гражданина", - подчеркнула Гумерова.

2

Повышение престижа педагога

В поручениях президента есть четкое указание на формирование посредством государственного заказа позитивного образа учителя в СМИ, кинематографе, социальной рекламе.

"Престиж - вопрос комплексный. Здесь можно говорить и об инфраструктуре образовательных учреждений, программах капительного ремонта школ, строительства новых школ", - уточнила Гумерова.

3

Правовой статус педагога

Часто педагоги становятся мишенью для учеников: снимают на телефон, провоцируют конфликты - это публикуется в соцсетях, обсуждается в СМИ, становится предметом разбирательства.

Предлагается законодательно определить, что педагог может требовать от учеников соблюдения дисциплины и делать замечание, что позволит снизить число конфликтов.

"Четко прописать вопросы дисциплины и ответственности за ее нарушение для всех участников образовательного процесса", - подчеркнула сенатор.

4

Льготная ипотека для педагогов

Предлагается ввести для педагогов ипотеку с пониженной процентной ставкой: 5-6% или даже 1-2%. Предполагается, что такая льготная ипотека станет стимулом для привлечения в школы молодых кадров, а также позволит оставить в профессии опытных учителей.

"Вопрос требует тщательных расчетов с точки зрения возможностей бюджета. Будем ждать, что нам предложит правительство", - указала Гумерова.

5

Заработная плата педагогов

Правительству РФ предложили разработать единые подходы к формированию зарплаты педагогов: закрепить размеры базовой и стимулирующей частей, градацию компенсационных выплат - сколько рублей и за какие достижения.

"Иногда даже в соседних школах в одном городе за один и тот же труд при одинаковых стаже и квалификации педагоги получают разные зарплаты", - отметила сенатор.

Сейчас такой эксперимент реализуется в шести пилотных регионах. Предполагается, что в ближайшее время такая практика будет распространена на все школы страны.

Фото: unsplash.com

В условиях кадрового голода. Студенты колледжей будут преподавать в детсадах и школах

Студенты-старшекурсники теперь смогут официально начать свою трудовую карьеру еще до получения диплома
НОВОСТИОбщество
образование Учителя

Комментарии 29

Avatar Picture
Гость

12:46:53 29-08-2023

"Иногда даже в соседних школах в одном городе за один и тот же труд при одинаковых стаже и квалификации педагоги получают разные зарплаты"====Наверное потому что у нас сейчас свобода и демократия.О справедливости речь не стоит.

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:32 29-08-2023

Какая шикарная новость. Правда верится с трудом

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:10 29-08-2023

Гость (12:47:32 29-08-2023) Какая шикарная новость. Правда верится с трудом... Что в ней шикарного, нет ничего конкретного по поводу зарплаты, а это главный критерий престижности профессии, как может быть профессия престижной, если зарплата МРОТ, новость о том, как сделать профессию престижной не вложив туда не копейки.

  77 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:43 29-08-2023

Гость (13:02:10 29-08-2023) Что в ней шикарного, нет ничего конкретного по поводу зарпла... "Ниче Вы не понимаете в колбасных обрезках", чиновничьим языком это называется красивым словосочетанием: - "В рамках имеющегося финансирования!!!"

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:14 29-08-2023

ожидаю вскукарекивания про предстоящие выборы и обещаниях перед ними.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:18 29-08-2023

Гость (12:53:14 29-08-2023) ожидаю вскукарекивания про предстоящие выборы и обещаниях пе... Вскукарекивания не актуальны, потому что утром деньги, а вечером стулья. Не успели это сделать до выборов, значит в пролете, обещаниям уже давно не верят. Другое дело, что альтернативы нет, зря от КПРФ Прусакову выдвинули, это заранее проигрыш. Хотя может поэтому и выдвинули. Как в 2018 в год поднятия пенсионного возраста КПРФ специально на выборы не пошли. Ленин охарактиризовал бы их как политических пгоституток

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:25 29-08-2023

Гость (13:05:18 29-08-2023) Вскукарекивания не актуальны, потому что утром деньги, а веч... так вроде Прусакову не допустили до выборов!?...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:22 29-08-2023

Гость (12:53:14 29-08-2023) ожидаю вскукарекивания про предстоящие выборы и обещаниях пе... Что, собственное кудахтанье надоело уже?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:39:09 29-08-2023

Гость (12:53:14 29-08-2023) ожидаю вскукарекивания про предстоящие выборы и обещаниях пе... Петушиный язык вам более понятен?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:51 29-08-2023

Разная зарплата, потому что директор , администрация, а уж потом все остальные про учебно-вспомогательный персонал и говорить не приходится - МРОТ и всё!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость1

13:20:12 29-08-2023

Да ничего конкретного. Даже при льготной ипотеке с зарплаты 20 - 30тыс. это будет не реально

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:50 29-08-2023

Интересно посмотреть статистику: а сколько поручений президента уже выполнено?

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:06 29-08-2023

Гость (13:24:50 29-08-2023) Интересно посмотреть статистику: а сколько поручений президе... Поручения президента не имеют юридической силы, т.к., ни подписи под ними ни печати нет! и полной публикации в печатной прессе... тоже нет! поэтому и исполнять их можно и не обязательно!.. а вот если вы исполняя чьи-либо поручения нарушите законодательство (любое), то вам турма!!!

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:42 29-08-2023

Гость (12:53:14 29-08-2023) ожидаю вскукарекивания про предстоящие выборы и обещаниях пе... пока ты тут только кудахчешь заместо Авроры.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:36 29-08-2023

маловато петушар вскукарекнуло. только двое. причем даже не про выборы, а просто голос из своего угла подали. 13:23:22, 13:46:42

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:01 29-08-2023

Гость (13:52:36 29-08-2023) маловато петушар вскукарекнуло. только двое. причем даже не ... Ты это, в Рубчик свой вернись. Там у вас петушарий!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:42 29-08-2023

Гость (14:06:01 29-08-2023) Ты это, в Рубчик свой вернись. Там у вас петушарий!... ну вот теперь мы знаем откуда ты пишешь. а я в рубчике ни разу не был. даже проездом.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:15:50 29-08-2023

Гость (13:52:36 29-08-2023) маловато петушар вскукарекнуло. только двое. причем даже не ... Хочешь увидеть петушару- посмотрись в зеркало...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:00 29-08-2023

Так и не понял, что конкретно изменится то?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:04 29-08-2023

Гость (14:25:00 29-08-2023) Так и не понял, что конкретно изменится то? ... Ну написали же, уважать начнут и замечания ученику можно будет делать

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:27:08 29-08-2023

Перевод новости на русский язык: "Обещаем наобещать в три раза больше, чем обещали перед предыдущими выборами!"...

  48 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:38 29-08-2023

Учителя! Вы жили бедно, а теперь вас еще и обкрадут

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:42 30-08-2023

Гость (14:40:38 29-08-2023) Учителя! Вы жили бедно, а теперь вас еще и обкрадут... 34 года я в образовании, и все эти годы одни обещания о том, что потерпите, подождите, скоро всё будет хорошо. А педагоги, как были по зарплатам на " Дне" Так всё и остаётся. Разве работающие люли должны быть на таком уровне???

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:13 29-08-2023

Так и не понял, что конкретно изменится то? --------- ни чего. а возможно станет ещё хуже! это более вероятно...

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
об изменениях в их жизни

15:29:25 29-08-2023

Суровые годы уходят Борьбы за свободу страны, За ними другие приходят - Они будут тоже трудны.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:05 29-08-2023

Вы посмотрите на средний возраст учителей! Не знаю,как в городах,но в деревне скоро учить будет некому! И ничего не меняется! Учителя болеют,стареют...

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

11:17:58 30-08-2023

Этот престижный образ создавали, создают и будут создавать... Для нынешних учителей путем отмены оплаты за стаж, за звания, за постоянное внедрение новшеств, а молодых будут привлекать красивыми посулами. Только они почему-то долго в школе не задерживаются

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

21:10:12 30-08-2023

А про дошкольные учериждения толком и не сказано

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вера

15:08:29 31-08-2023

Да все это нужно и важно. Вот только и давать эти учителя что то должны. Правда же? У нас например 1 сентября линейки не будет (дождь), 2 учимся по зум(негде), 4 учимся по зуму (экзамен), а это город)

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров