Учителям рассказали об изменениях в их жизни в ближайшее время
Зарплата, льготная ипотека, повышение престижа и не только
29 августа 2023, 12:27, ИА Амител
В России вскоре начнут работать новые виды поддержки педагогических работников. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Об изменениях, которые ожидают учителей, - в материале amic.ru.
Поручение президента
26 июля президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ разработать комплекс мер по поддержке учителей. Такое решение он принял по итогам заседания Совета при президенте РФ, темой которого была роль педагога и наставника в воспитании подрастающего поколения.
"Сложно представить, что без педагога, без наставника, без единого воспитательного пространства "семья - детский сад - школа - профессиональное образование" мы можем воспитать настоящего гражданина", - подчеркнула Гумерова.
Повышение престижа педагога
В поручениях президента есть четкое указание на формирование посредством государственного заказа позитивного образа учителя в СМИ, кинематографе, социальной рекламе.
"Престиж - вопрос комплексный. Здесь можно говорить и об инфраструктуре образовательных учреждений, программах капительного ремонта школ, строительства новых школ", - уточнила Гумерова.
Правовой статус педагога
Часто педагоги становятся мишенью для учеников: снимают на телефон, провоцируют конфликты - это публикуется в соцсетях, обсуждается в СМИ, становится предметом разбирательства.
Предлагается законодательно определить, что педагог может требовать от учеников соблюдения дисциплины и делать замечание, что позволит снизить число конфликтов.
"Четко прописать вопросы дисциплины и ответственности за ее нарушение для всех участников образовательного процесса", - подчеркнула сенатор.
Льготная ипотека для педагогов
Предлагается ввести для педагогов ипотеку с пониженной процентной ставкой: 5-6% или даже 1-2%. Предполагается, что такая льготная ипотека станет стимулом для привлечения в школы молодых кадров, а также позволит оставить в профессии опытных учителей.
"Вопрос требует тщательных расчетов с точки зрения возможностей бюджета. Будем ждать, что нам предложит правительство", - указала Гумерова.
Заработная плата педагогов
Правительству РФ предложили разработать единые подходы к формированию зарплаты педагогов: закрепить размеры базовой и стимулирующей частей, градацию компенсационных выплат - сколько рублей и за какие достижения.
"Иногда даже в соседних школах в одном городе за один и тот же труд при одинаковых стаже и квалификации педагоги получают разные зарплаты", - отметила сенатор.
Сейчас такой эксперимент реализуется в шести пилотных регионах. Предполагается, что в ближайшее время такая практика будет распространена на все школы страны.
12:46:53 29-08-2023
"Иногда даже в соседних школах в одном городе за один и тот же труд при одинаковых стаже и квалификации педагоги получают разные зарплаты"====Наверное потому что у нас сейчас свобода и демократия.О справедливости речь не стоит.
12:47:32 29-08-2023
Какая шикарная новость. Правда верится с трудом
13:02:10 29-08-2023
Гость (12:47:32 29-08-2023) Какая шикарная новость. Правда верится с трудом... Что в ней шикарного, нет ничего конкретного по поводу зарплаты, а это главный критерий престижности профессии, как может быть профессия престижной, если зарплата МРОТ, новость о том, как сделать профессию престижной не вложив туда не копейки.
13:52:43 29-08-2023
Гость (13:02:10 29-08-2023) Что в ней шикарного, нет ничего конкретного по поводу зарпла... "Ниче Вы не понимаете в колбасных обрезках", чиновничьим языком это называется красивым словосочетанием: - "В рамках имеющегося финансирования!!!"
12:53:14 29-08-2023
ожидаю вскукарекивания про предстоящие выборы и обещаниях перед ними.
13:05:18 29-08-2023
Гость (12:53:14 29-08-2023) ожидаю вскукарекивания про предстоящие выборы и обещаниях пе... Вскукарекивания не актуальны, потому что утром деньги, а вечером стулья. Не успели это сделать до выборов, значит в пролете, обещаниям уже давно не верят. Другое дело, что альтернативы нет, зря от КПРФ Прусакову выдвинули, это заранее проигрыш. Хотя может поэтому и выдвинули. Как в 2018 в год поднятия пенсионного возраста КПРФ специально на выборы не пошли. Ленин охарактиризовал бы их как политических пгоституток
14:25:25 29-08-2023
Гость (13:05:18 29-08-2023) Вскукарекивания не актуальны, потому что утром деньги, а веч... так вроде Прусакову не допустили до выборов!?...
13:23:22 29-08-2023
Гость (12:53:14 29-08-2023) ожидаю вскукарекивания про предстоящие выборы и обещаниях пе... Что, собственное кудахтанье надоело уже?
13:39:09 29-08-2023
Гость (12:53:14 29-08-2023) ожидаю вскукарекивания про предстоящие выборы и обещаниях пе... Петушиный язык вам более понятен?
13:09:51 29-08-2023
Разная зарплата, потому что директор , администрация, а уж потом все остальные про учебно-вспомогательный персонал и говорить не приходится - МРОТ и всё!
13:20:12 29-08-2023
Да ничего конкретного. Даже при льготной ипотеке с зарплаты 20 - 30тыс. это будет не реально
13:24:50 29-08-2023
Интересно посмотреть статистику: а сколько поручений президента уже выполнено?
14:29:06 29-08-2023
Гость (13:24:50 29-08-2023) Интересно посмотреть статистику: а сколько поручений президе... Поручения президента не имеют юридической силы, т.к., ни подписи под ними ни печати нет! и полной публикации в печатной прессе... тоже нет! поэтому и исполнять их можно и не обязательно!.. а вот если вы исполняя чьи-либо поручения нарушите законодательство (любое), то вам турма!!!
13:46:42 29-08-2023
Гость (12:53:14 29-08-2023) ожидаю вскукарекивания про предстоящие выборы и обещаниях пе... пока ты тут только кудахчешь заместо Авроры.
13:52:36 29-08-2023
маловато петушар вскукарекнуло. только двое. причем даже не про выборы, а просто голос из своего угла подали. 13:23:22, 13:46:42
14:06:01 29-08-2023
Гость (13:52:36 29-08-2023) маловато петушар вскукарекнуло. только двое. причем даже не ... Ты это, в Рубчик свой вернись. Там у вас петушарий!
14:08:42 29-08-2023
Гость (14:06:01 29-08-2023) Ты это, в Рубчик свой вернись. Там у вас петушарий!... ну вот теперь мы знаем откуда ты пишешь. а я в рубчике ни разу не был. даже проездом.
14:15:50 29-08-2023
Гость (13:52:36 29-08-2023) маловато петушар вскукарекнуло. только двое. причем даже не ... Хочешь увидеть петушару- посмотрись в зеркало...
14:25:00 29-08-2023
Так и не понял, что конкретно изменится то?
15:26:04 29-08-2023
Гость (14:25:00 29-08-2023) Так и не понял, что конкретно изменится то? ... Ну написали же, уважать начнут и замечания ученику можно будет делать
14:27:08 29-08-2023
Перевод новости на русский язык: "Обещаем наобещать в три раза больше, чем обещали перед предыдущими выборами!"...
14:40:38 29-08-2023
Учителя! Вы жили бедно, а теперь вас еще и обкрадут
12:26:42 30-08-2023
Гость (14:40:38 29-08-2023) Учителя! Вы жили бедно, а теперь вас еще и обкрадут... 34 года я в образовании, и все эти годы одни обещания о том, что потерпите, подождите, скоро всё будет хорошо. А педагоги, как были по зарплатам на " Дне" Так всё и остаётся. Разве работающие люли должны быть на таком уровне???
14:50:13 29-08-2023
Так и не понял, что конкретно изменится то? --------- ни чего. а возможно станет ещё хуже! это более вероятно...
15:29:25 29-08-2023
Суровые годы уходят Борьбы за свободу страны, За ними другие приходят - Они будут тоже трудны.
17:00:05 29-08-2023
Вы посмотрите на средний возраст учителей! Не знаю,как в городах,но в деревне скоро учить будет некому! И ничего не меняется! Учителя болеют,стареют...
11:17:58 30-08-2023
Этот престижный образ создавали, создают и будут создавать... Для нынешних учителей путем отмены оплаты за стаж, за звания, за постоянное внедрение новшеств, а молодых будут привлекать красивыми посулами. Только они почему-то долго в школе не задерживаются
21:10:12 30-08-2023
А про дошкольные учериждения толком и не сказано
15:08:29 31-08-2023
Да все это нужно и важно. Вот только и давать эти учителя что то должны. Правда же? У нас например 1 сентября линейки не будет (дождь), 2 учимся по зум(негде), 4 учимся по зуму (экзамен), а это город)