Фильм "Холоп" получит продолжение
Триквел выйдет меньше чем через год
06 марта 2024, 15:20, ИА Амител
Постер к фильму "Холоп 2" (2024)
Кинокомпания "Централ Партнершип" анонсировала третью часть фильма "Холоп", сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
Лента выйдет на большие экраны меньше чем через год – 23 января 2025-го. Актерский состав и подробности сюжета пока не раскрываются.
Премьера второй части серии состоялась 1 января. На сегодня фильм заработал свыше 3,8 млрд рублей, став одним из самых кассовых российских релизов, несмотря на смешанные отзывы зрителей и журналистов.
Первая часть также имела огромный успех, принеся создателям 3 млрд рублей только на российском рынке.
16:08:19 06-03-2024
Первые две части смотреть невозможно, ещё и третью ...
16:43:44 06-03-2024
Как и с Ёлками будет. Чушь на постном масле. Даже не на постном, а на ворвани какой-то. А популярность свидетельствует об уровне зрителя. Все схавает.
00:06:31 07-03-2024
Первый понравился. Второй посмотрим.
08:08:12 07-03-2024
Гость (00:06:31 07-03-2024) Первый понравился. Второй посмотрим....
как раз такое для всяких быдл и снимают. детей еще своих захвати, чтобы к "культуре" приобщались.