Второй сезон сериала "Дом Дракона" начнут показывать в июне
Точную дату назовут позже
06 марта 2024, 07:46, ИА Амител
Кадр из трейлера второго сезона сериала "Дом дракона" / Max
Премьера второго сезона сериала "Дом Дракона" состоится в июне этого года, заявили в Warner Bros. Discovery.
Представители компании пока не называют точную дату релиза. Но ожидается, что это сделают вместе с выходом нового трейлера.
Тем самым второй сезон выйдет менее чем через два года после выпуска первого – его транслировали с 21 августа по 23 октября 2022-го.
"Дом Дракона" является приквелом сериала "Игра престолов" (2011-2019), снятого по мотивам книг серии "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина.
История "Дома Дракона" разворачивается примерно за 200 лет до событий "Игры престолов" и повествует о борьбе между двумя ветвями дома Таргариенов.
08:07:07 06-03-2024
Некудышный фильм, плохой. Смотрите лучше Игру престолов. А это, дешевая пародия с некрасивыми актерами.
08:36:48 06-03-2024
Гость (08:07:07 06-03-2024) Некудышный фильм, плохой. Смотрите лучше Игру престолов. А э... Ну да, в Игре престолов собрали единицы красивых актеров, а в Драконе показали их настоящий западный некрасивый народ, какие они есть. Красивее славян нет на земле.
08:39:16 06-03-2024
Слава Богу на запад свалили из богоизбранной России все некрасивые пугачевы, макаревичи, покровские, и прочая шушера.
11:43:31 06-03-2024
скучней и тупей первого сезона трудно представить. Если бы игры престолов снимали в такой манере, она бы не набрала популярности. Вообще интересный феномен, наглядно видно загнивание монополии киноделов, бабла всё больше, а качество кинопродукта всё меньше.