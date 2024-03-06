Второй сезон сериала "Дом Дракона" начнут показывать в июне

Точную дату назовут позже

06 марта 2024, 07:46, ИА Амител

Кадр из трейлера второго сезона сериала "Дом дракона" / Max

Премьера второго сезона сериала "Дом Дракона" состоится в июне этого года, заявили в Warner Bros. Discovery.

Представители компании пока не называют точную дату релиза. Но ожидается, что это сделают вместе с выходом нового трейлера.

Тем самым второй сезон выйдет менее чем через два года после выпуска первого – его транслировали с 21 августа по 23 октября 2022-го.

"Дом Дракона" является приквелом сериала "Игра престолов" (2011-2019), снятого по мотивам книг серии "Песнь льда и огня" Джорджа Мартина.

История "Дома Дракона" разворачивается примерно за 200 лет до событий "Игры престолов" и повествует о борьбе между двумя ветвями дома Таргариенов.