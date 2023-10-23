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Антенна рухнула на крышу дома в центре Барнаула

Горожане переживают, что она может упасть на голову людям

23 октября 2023, 12:17, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Сильный ветер повалил телевизионную антенну на крышу дома в центре Барнаула. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, конструкция завалилась по адресу Ленина, 157. Большая металлическая антенна лежит на боку и в любой момент может покатиться вниз.

Люди переживают, что она свалится на припаркованные машины или прохожих. 

Барнаул

Комментарии 7

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Гость

12:34:10 23-10-2023

Какой ужас!

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Гость

19:55:02 23-10-2023

Гость (12:34:10 23-10-2023) Какой ужас!... Ко-ко-ко!!!

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Гость

13:09:19 23-10-2023

Невероятно!!! А по центральному тв ещё ни слова об этом !

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Гость

14:09:30 23-10-2023

Это когда у нас Ленина, 157 стало центром Барнаула?

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Гость

14:36:55 23-10-2023

Гость (14:09:30 23-10-2023) Это когда у нас Ленина, 157 стало центром Барнаула? ... Действительно, ведь все жители новостроек считают новым центром города улицу Ускова!

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Гость

17:43:35 23-10-2023

Гость (14:36:55 23-10-2023) Действительно, ведь все жители новостроек считают новым цент... не не 157 явно, это ближе к потоку чем к центру

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Гость

14:48:40 23-10-2023

Кто додумался оставить антену, крыша новая из профиля, зачем дырявиит крышу под антену, если ее сдует ее уже не поправить, как раньше по шиферу ходили, жильцы сами виновны в том что оставили антену, уже цифровое телевидение они все с антеннами расстаться не могут.

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