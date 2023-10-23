Антенна рухнула на крышу дома в центре Барнаула
Горожане переживают, что она может упасть на голову людям
23 октября 2023, 12:17, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Сильный ветер повалил телевизионную антенну на крышу дома в центре Барнаула. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, конструкция завалилась по адресу Ленина, 157. Большая металлическая антенна лежит на боку и в любой момент может покатиться вниз.
Люди переживают, что она свалится на припаркованные машины или прохожих.
12:34:10 23-10-2023
Какой ужас!
19:55:02 23-10-2023
Гость (12:34:10 23-10-2023) Какой ужас!... Ко-ко-ко!!!
13:09:19 23-10-2023
Невероятно!!! А по центральному тв ещё ни слова об этом !
14:09:30 23-10-2023
Это когда у нас Ленина, 157 стало центром Барнаула?
14:36:55 23-10-2023
Гость (14:09:30 23-10-2023) Это когда у нас Ленина, 157 стало центром Барнаула? ... Действительно, ведь все жители новостроек считают новым центром города улицу Ускова!
17:43:35 23-10-2023
Гость (14:36:55 23-10-2023) Действительно, ведь все жители новостроек считают новым цент... не не 157 явно, это ближе к потоку чем к центру
14:48:40 23-10-2023
Кто додумался оставить антену, крыша новая из профиля, зачем дырявиит крышу под антену, если ее сдует ее уже не поправить, как раньше по шиферу ходили, жильцы сами виновны в том что оставили антену, уже цифровое телевидение они все с антеннами расстаться не могут.