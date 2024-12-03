Антимонопольщики обнаружили 90 нелегальных рекламных баннеров в Барнауле

Власти обязали заняться их демонтажем, а комитет по строительству — ежеквартально отчитываться о работе

03 декабря 2024, 12:13, ИА Амител

Билборд / Фото: unsplash.com / szm 4

В Барнауле выявили 90 незаконно установленных билбордов. Как сообщает пресс-служба управления ФАС по Алтайскому краю, администрацию города обязали демонтировать баннеры.

Большинство нелегальных конструкций установлено на Павловском тракте, улицах Малахова, Северо-Западной, Солнечная Поляна и других. Владельцы билбордов устанавливают их без разрешения и включения в схему размещения рекламы, в результате получая необоснованные преимущества перед конкурентами, и не платят обязательные выплаты в бюджет.

"Комитету по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула предстоит организовать работу по новым адресам и отчитываться ежеквартально в антимонопольный орган", – заявили в пресс-службе.

В УФАС также напомнили, что в августе комитет уже получал предупреждение о необходимости демонтажа 138 незаконных рекламных конструкций в Барнауле. В октябре власти проинформировали о демонтаже 62 из них.