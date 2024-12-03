Антимонопольщики обнаружили 90 нелегальных рекламных баннеров в Барнауле
Власти обязали заняться их демонтажем, а комитет по строительству — ежеквартально отчитываться о работе
03 декабря 2024, 12:13, ИА Амител
В Барнауле выявили 90 незаконно установленных билбордов. Как сообщает пресс-служба управления ФАС по Алтайскому краю, администрацию города обязали демонтировать баннеры.
Большинство нелегальных конструкций установлено на Павловском тракте, улицах Малахова, Северо-Западной, Солнечная Поляна и других. Владельцы билбордов устанавливают их без разрешения и включения в схему размещения рекламы, в результате получая необоснованные преимущества перед конкурентами, и не платят обязательные выплаты в бюджет.
"Комитету по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула предстоит организовать работу по новым адресам и отчитываться ежеквартально в антимонопольный орган", – заявили в пресс-службе.
В УФАС также напомнили, что в августе комитет уже получал предупреждение о необходимости демонтажа 138 незаконных рекламных конструкций в Барнауле. В октябре власти проинформировали о демонтаже 62 из них.
12:26:19 03-12-2024
"Обнаружили"
От остальных служб эти билборды прячутся мимикрируя под ландшафт
13:10:26 03-12-2024
И яркость бы рекламных телевизоров убавили, светофоров не видать
13:14:41 03-12-2024
Возле пр. Строителей 38 снесите, а то трактор чистящий тротуар, эту "халабуду" по газону объезжает... Он под ней не может проехать... Какой олень согласовал установку??
13:26:55 03-12-2024
давно пора брать рекламу под контроль, как поступили в Москве. Вся реклама только по разрешению, по единому стилю, и в едином формате. На Москву в плане рекламы и рекламных вывесок сейчас любо дорого посмотреть.
13:34:19 03-12-2024
причем здесь федеральный орган антимонопольной направлености. По сути то уровень вопроса муниципальный. Совсем что то перепуталось все в гос управлении.
15:25:07 03-12-2024
Снести все к чертям. Не работает реклама давно. Пустая трата денег
10:31:52 04-12-2024
если они платежи в бюджет не платили, то кому?