Антимонопольщики обязали мэрию Барнаула убрать незаконные рекламные баннеры

Чиновники должны будут отчитываться о проделанной работе ежеквартально

04 сентября 2024, 12:40, ИА Амител

Рекламный щит / Фото: unsplash.com

Антимонопольщики выявили 138 незаконных рекламных конструкций в Барнауле, большинство из которых расположено на Павловском и Змеиногорском трактах, на проспектах Калинина и Строителей и на улицах Попова и Балтийской.

Как пояснили в УФАС Алтайского края, владельцы таких конструкций получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами и не платят в бюджет города.

В итоге антимонопольный орган выдал предупреждение Комитету по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, обязав его демонтировать незаконно установленные и эксплуатируемые баннеры и ежеквартально отчитываться о результатах работы.