Антимонопольщики потребовали убрать четыре незаконных билборда в Барнауле

Баннеры не включены в официальную схему размещения рекламы в городе, указали в УФАС

21 февраля 2025, 20:10, ИА Амител

Рекламный щит / Фото: unsplash.com

Алтайское краевое УФАС обязало комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула демонтировать четыре цифровых рекламных щита, установленных с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Это цифровые билборды на Павловском тракте, проспектах Ленина и Красноармейском, улице Малахова, которые не входят в утвержденную схему размещения рекламных конструкций", – уточнили в УФАС.

Как пояснили в антимонопольной службе, эти конструкции не включены в официальную схему размещения рекламы в городе. Контроль за законностью рекламы возложен на муниципальные власти, которые должны убрать незаконные конструкции.

В УФАС подчеркивают, что игнорирование этих требований нарушает антимонопольное законодательство. Незаконная реклама создает неравные условия на рынке, так как владельцы таких щитов получают необоснованные преимущества и не платят отчисления в городской бюджет.

В 2024 году комитет уже получал предписания о демонтаже в общей сложности 228 рекламных конструкций, установленных без разрешения. Срок выполнения нового предписания – до 1 августа 2025 года. На данный момент, по данным комитета, уже убрано 162 объекта, в основном на Павловском тракте, улицах Малахова, Северо-Западной, Солнечная Поляна и Власихинской.