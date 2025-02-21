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Антимонопольщики потребовали убрать четыре незаконных билборда в Барнауле

Баннеры не включены в официальную схему размещения рекламы в городе, указали в УФАС

21 февраля 2025, 20:10, ИА Амител

Рекламный щит / Фото: unsplash.com
Рекламный щит / Фото: unsplash.com

Алтайское краевое УФАС обязало комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула демонтировать четыре цифровых рекламных щита, установленных с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Это цифровые билборды на Павловском тракте, проспектах Ленина и Красноармейском, улице Малахова, которые не входят в утвержденную схему размещения рекламных конструкций", – уточнили в УФАС.

Как пояснили в антимонопольной службе, эти конструкции не включены в официальную схему размещения рекламы в городе. Контроль за законностью рекламы возложен на муниципальные власти, которые должны убрать незаконные конструкции.

В УФАС подчеркивают, что игнорирование этих требований нарушает антимонопольное законодательство. Незаконная реклама создает неравные условия на рынке, так как владельцы таких щитов получают необоснованные преимущества и не платят отчисления в городской бюджет.

В 2024 году комитет уже получал предписания о демонтаже в общей сложности 228 рекламных конструкций, установленных без разрешения. Срок выполнения нового предписания – до 1 августа 2025 года. На данный момент, по данным комитета, уже убрано 162 объекта, в основном на Павловском тракте, улицах Малахова, Северо-Западной, Солнечная Поляна и Власихинской.

Барнаул

Комментарии 4

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Элен без ребят

21:10:54 21-02-2025

было бы здорово вообще убрать этот рекламный мусор из города. Вы знаете хоть одного человека, который приобрел услугу глядя на билбопд? я- нет. мне кажется, что на них вообще никто не смотрит, только обзор закрывают на улицах!

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Гость

13:07:25 22-02-2025

Элен без ребят (21:10:54 21-02-2025) было бы здорово вообще убрать этот рекламный мусор из города... а яркие телевизионные экраны еще и слепят с сумерках

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Рекламщик

11:07:37 22-02-2025

А то, что они в бюджет города более 100 лямов в год приносят ничего?

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Гость

13:24:43 22-02-2025

Пусть еще вывеску возле Строителей 38 уберут. Она низкая и трактор не может нормально почистить тротуар.

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