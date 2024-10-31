"Антисанитария". Депутат с Алтая поддержала идею не пускать квадроберов в рестораны
Останина считает, что это "извращение" не стоит привносить в Россию
31 октября 2024, 21:35, ИА Амител
Все больше мест общественного питания запрещают вход квадроберам. По словам рестораторов, представители подростковой субкультуры пачкают руки о землю и рискуют заразить посетителей. Как сообщает телеканал "360", депутат Госдумы Нина Останина поддержала эту инициативу.
Парламентарий родом с Алтая напомнила, что у ресторанов зачастую есть дресс-код, который необходимо соблюдать.
"Чем отличаются купленные где-то там, в странных местах, дешевые подражательные элементы от бомжа, который решил зайти в ресторан в неприличной одежде? То же самое – антисанитария", – заявила она.
Парламентарий также рассказала о письме, которое ей пришло из Брянска. Его автор признался, что перевоспитал дочь-квадробера: он лишил ее компьютера, телефона, не пустил за стол и поставил на пол миску. Останина добавила, что настоящие герои сейчас – те, кто на передовой.
"Поэтому не надо уводить нашу общественную повестку, потому что у нас другие задачи", – заявила она, призвав не привносить "извращение" на российскую почву.
09:26:48 01-11-2024
депутатов уже в приличные места не зовут
12:34:21 01-11-2024
Видимо депутатам заняться больше не чем как борьбой с квадроберами. Рост цен, ухудшения жизни людей они не замечают.
16:57:16 01-11-2024
Гость (12:34:21 01-11-2024) Видимо депутатам заняться больше не чем как борьбой с квадро... ОНИ хотят, чтобы МЫ не замечали рост цен и ухудшение жизни людей, поэтому всеми силами переключают наше внимание на квадроберов. Интересно, сама Останина видела квадроберов или только узнала о них из письма неизвестной?
18:52:37 01-11-2024
так в норм рестораны итак их не пустят. мажордом если не чекнутый...