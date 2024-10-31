"Антисанитария". Депутат с Алтая поддержала идею не пускать квадроберов в рестораны

Останина считает, что это "извращение" не стоит привносить в Россию

31 октября 2024, 21:35, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Все больше мест общественного питания запрещают вход квадроберам. По словам рестораторов, представители подростковой субкультуры пачкают руки о землю и рискуют заразить посетителей. Как сообщает телеканал "360", депутат Госдумы Нина Останина поддержала эту инициативу.

Парламентарий родом с Алтая напомнила, что у ресторанов зачастую есть дресс-код, который необходимо соблюдать.

"Чем отличаются купленные где-то там, в странных местах, дешевые подражательные элементы от бомжа, который решил зайти в ресторан в неприличной одежде? То же самое – антисанитария", – заявила она.

Парламентарий также рассказала о письме, которое ей пришло из Брянска. Его автор признался, что перевоспитал дочь-квадробера: он лишил ее компьютера, телефона, не пустил за стол и поставил на пол миску. Останина добавила, что настоящие герои сейчас – те, кто на передовой.

"Поэтому не надо уводить нашу общественную повестку, потому что у нас другие задачи", – заявила она, призвав не привносить "извращение" на российскую почву.