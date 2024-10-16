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Депутат Останина предложила детям высмеивать квадроберов

Она также считает, что их нужно снимать на видео

16 октября 2024, 20:10, ИА Амител

Нина Останина / Кадр из видео
Нина Останина / Кадр из видео

Депутат Государственной Думы Российской Федерации и председатель комитета по защите семьи Нина Останина предложила детям записывать на видео своих сверстников, занимающихся квадробингом, и высмеивать их. Об этом сообщает издание News.vl, предоставив фрагмент встречи парламентария с детьми.

Одна из девочек поделилась историей, которая произошла, когда к ней подошли квадроберы и начали вести себя агрессивно, имитируя лай и нападая на нее.

"Если вам не причинили вреда, то можно посмеяться над ними… Я бы их просто высмеяла, сняла на видео и показала другим, чтобы они тоже посмеялись. Потом бы нашли их родителей", – заявила депутат.

Политика

Комментарии 11

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Гость

20:46:36 16-10-2024

Учим булингу

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Гость

21:53:04 16-10-2024

перестали бы говорить и писать о них, через неделю бы все забыли, видимо, кому-то выгодна тема

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Гость

22:01:19 16-10-2024

Может лучше детям высмеивать матерей которые убийц родили, таких как сын Останиной ?

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Гость

22:34:48 16-10-2024

Агрессивных "собак" или шокером или из балончика. Только так.

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Гость

00:01:35 17-10-2024

Лучше высмеивать тупых людей, предлагающих тупые инициативы. Или это уже дискредитацию?

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Гость

10:51:51 17-10-2024

и что она неправильно сказала? подростки очень чувствительны к критике. если это станет смешным и не престижным, сразу все забудется. и это не булинг, вы что-то путаете

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Гость

12:35:33 17-10-2024

Гость (10:51:51 17-10-2024) и что она неправильно сказала? подростки очень чувствительны... А что это, не подскажете? Травля как она есть. Потом эта же Останина будет орать по поводу очередного расстрела в школе.

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Гость

14:31:49 17-10-2024

Гость (12:35:33 17-10-2024) А что это, не подскажете? Травля как она есть. Потом эта же ... Живи как человек а не как собака, и никто тебя травить не будет.

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Гость

14:41:02 17-10-2024

Гость (14:31:49 17-10-2024) Живи как человек а не как собака, и никто тебя травить не бу... Можно подумать, что у нас травят только тех, кто с ушками бегает. И все это сопровождается именно такими заявлениями - носи длинную юбку, и тебя не изнасилуют, не ходи по вечерам, и тебя не ограбят. Не высовывайся в школе, и тебя не будут травить. Вот только вы и вам подобные никак не можете понять, что травить нельзя никого. И бить тоже. И убивать. Но вам все хочется, чтобы было можно, хоть по какой-то причине. А список того, чего не надо делать, чтобы тебя не, все шире и шире.

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Гость

19:17:51 17-10-2024

Гость (14:41:02 17-10-2024) Можно подумать, что у нас травят только тех, кто с ушками бе... Списку этому много тысяч лет - 10 заповедей называется. Прочти, удивишься. Ещё Евангелие прочти, тоже полезно будет. А вот расчеловечивание, за которое вы ратуете - от Сатаны.

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Какая эта мишка?

20:16:22 17-10-2024

Гость (19:17:51 17-10-2024) Списку этому много тысяч лет - 10 заповедей называется. Проч...
А можно ты Евангелием будешь в другом месте трясти?

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