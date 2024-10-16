Депутат Останина предложила детям высмеивать квадроберов

Она также считает, что их нужно снимать на видео

16 октября 2024, 20:10, ИА Амител

Нина Останина / Кадр из видео

Депутат Государственной Думы Российской Федерации и председатель комитета по защите семьи Нина Останина предложила детям записывать на видео своих сверстников, занимающихся квадробингом, и высмеивать их. Об этом сообщает издание News.vl, предоставив фрагмент встречи парламентария с детьми.

Одна из девочек поделилась историей, которая произошла, когда к ней подошли квадроберы и начали вести себя агрессивно, имитируя лай и нападая на нее.