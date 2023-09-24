Антишпионский смартфон начали разрабатывать в России

Выход на внутренний рынок, предположительно, состоится в 2024 году

24 сентября 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Завод "Рутек", расположенный в Саранске, начал разработку российского антишпионского смартфона "Р-Фон". Он будет функционировать на операционной система "Роса-Мобайл".

Как сообщают "Ведомости", продаваться гаджет будет под торговой маркой "Рутек". Его оснастят дисплеем 6,7 дюйма, 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной памяти, камерой на 50 Мп и объемной батареей.

Для корпоративных клиентов и госзаказчиков "Р-Фон" станет доступен уже в этом году, а выход на внутренний рынок ожидается в 2024-м.