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Бессрочный запрет на продажу топлива ввели в России

В Минэнерго заявили, что данная мера должна пресечь "серый экспорт"

22 сентября 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил о том, что запрет на экспорт бензина в России введен бессрочно. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, данная мера направлена на пресечение "серого экспорта". Сорокин отметил, что недобросовестные участники рынка вывозили большие объемы топлива, а принятая мера позволит создать его избыток.

В министерстве рассчитывают на то, что принятая мера позволит быстро насытить рынок, но дальше все будет зависеть от динамики его насыщения.

Ранее сообщалось, что ограничение будет временным.

Экономика Топливо

Комментарии 10

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Гость

08:28:02 22-09-2023

принятая мера позволит создать его избыток --- О, может получится

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Гость

09:22:21 22-09-2023

Верное решение. Надо, чтобы топлива для своего населения было достаточно и была приемлемая на него цена. А остальное продавайте за рубеж дороже и зарабатывайте доходы.

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Гость

09:30:09 22-09-2023

Уже получается - Роснефть сегодня +20коп. :(

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Гость

09:46:29 22-09-2023

Надо чтобы так было по всем направлениям. А так все сразу дорожает продукты, лекарства, товары. Цена для внутреннего рынка должна быть доступной. А стратегические отрасли должны принадлежать Государству.

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Гость

09:55:36 22-09-2023

Как и любой экспортный товар в "развитых" странах Африки, Азии и Южной Америки идет не для местных, он им просто не по карману.

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Гость

10:13:18 22-09-2023

Да тоже заметил с утра, роснефть добавила 20 копеек к цене....совпадение? не думаю

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Гость

11:17:37 22-09-2023

Бессрочный - значит в любое время экспорт возобновится.

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Гость

12:26:28 22-09-2023

значит в любое время экспорт возобновится --- или никогда

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гость

14:31:08 22-09-2023

а на нефть такой запрет явно не наложили и будут ее так же продавать и не чего не изменится

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Алекс

15:28:00 22-09-2023

Говорят бензин дорожал из-за дефицита на внутреннем рынке. Ну а теперь будет дорожать для того чтобы компенсировать недополученную на внешнем рынке прибыль. Причина для подорожания найдется.

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