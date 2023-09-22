Бессрочный запрет на продажу топлива ввели в России

В Минэнерго заявили, что данная мера должна пресечь "серый экспорт"

22 сентября 2023, 07:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил о том, что запрет на экспорт бензина в России введен бессрочно. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, данная мера направлена на пресечение "серого экспорта". Сорокин отметил, что недобросовестные участники рынка вывозили большие объемы топлива, а принятая мера позволит создать его избыток.

В министерстве рассчитывают на то, что принятая мера позволит быстро насытить рынок, но дальше все будет зависеть от динамики его насыщения.

Ранее сообщалось, что ограничение будет временным.