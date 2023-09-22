Бессрочный запрет на продажу топлива ввели в России
В Минэнерго заявили, что данная мера должна пресечь "серый экспорт"
22 сентября 2023, 07:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил о том, что запрет на экспорт бензина в России введен бессрочно. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, данная мера направлена на пресечение "серого экспорта". Сорокин отметил, что недобросовестные участники рынка вывозили большие объемы топлива, а принятая мера позволит создать его избыток.
В министерстве рассчитывают на то, что принятая мера позволит быстро насытить рынок, но дальше все будет зависеть от динамики его насыщения.
Ранее сообщалось, что ограничение будет временным.
08:28:02 22-09-2023
принятая мера позволит создать его избыток --- О, может получится
09:22:21 22-09-2023
Верное решение. Надо, чтобы топлива для своего населения было достаточно и была приемлемая на него цена. А остальное продавайте за рубеж дороже и зарабатывайте доходы.
09:30:09 22-09-2023
Уже получается - Роснефть сегодня +20коп. :(
09:46:29 22-09-2023
Надо чтобы так было по всем направлениям. А так все сразу дорожает продукты, лекарства, товары. Цена для внутреннего рынка должна быть доступной. А стратегические отрасли должны принадлежать Государству.
09:55:36 22-09-2023
Как и любой экспортный товар в "развитых" странах Африки, Азии и Южной Америки идет не для местных, он им просто не по карману.
10:13:18 22-09-2023
Да тоже заметил с утра, роснефть добавила 20 копеек к цене....совпадение? не думаю
11:17:37 22-09-2023
Бессрочный - значит в любое время экспорт возобновится.
12:26:28 22-09-2023
значит в любое время экспорт возобновится --- или никогда
14:31:08 22-09-2023
а на нефть такой запрет явно не наложили и будут ее так же продавать и не чего не изменится
15:28:00 22-09-2023
Говорят бензин дорожал из-за дефицита на внутреннем рынке. Ну а теперь будет дорожать для того чтобы компенсировать недополученную на внешнем рынке прибыль. Причина для подорожания найдется.