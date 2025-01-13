Антон Воробьев ушел с поста главы строительного комитета мэрии Барнаула

Его пост займет заместитель Роман Тасюк

13 января 2025, 14:18, ИА Амител

Здание администрации Барнаула / Фото: amic.ru

Антон Воробьев покинул должность руководителя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Как сообщает "Толк", чиновник перешел на работу в одну из новых компаний, входящих в ГК "Селфстроит".

По информации издания, строительный комитет возглавит Роман Тасюк. До недавнего времени он был заместителем Воробьева.

Антон Воробьев родился 4 февраля 1980 года в Барнауле. Окончил АлтГТУ по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 2002 году. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку по программе "Государственное и муниципальное управление".

После окончания вуза начал работать в сфере строительства. С февраля 2007 по июнь 2015 года замещал должности зампредседателя и председателя строительного комитета администрации. Возглавил его на постоянной основе в 2020 году.