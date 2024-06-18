Апатия и перегрев. Чем опасны дожди для здоровья человека и как себе помочь

Врач-терапевт рассказал о влиянии дождя на самочувствие человека

18 июня 2024, 10:45, ИА Амител

Дождь за окном / Фото: unsplash.com

Погода в Алтайском крае в июне 2024 года резко меняется – то жара, то дожди. И в ближайшее время, по прогнозу синоптиков, такая ситуация сохранится. Между тем, погодные "качели" могут негативно сказаться на здоровье многих людей. Чем опасны дожди и как себе помочь в этот период, рассказал врач-терапевт ОГАУЗ поликлиники № 4 города Томска Никита Правов.

Как дождь и жара влияют на человека?

Повышенная влажность и высокая температура затрудняют теплообмен организма. Пот сочится медленнее, и организм с трудом охлаждается. Это часто приводит к ухудшению самочувствия, а также к перегреву.

Многие наблюдают у себя снижение работоспособности, как физической, так и умственной. Человек быстро устает, у него появляется слабость, апатия, говорит врач.

Особенно тяжело в такие моменты астматикам, ведь симптомы астмы усиливаются во влажные дни. У таких пациентов появляется кашель, стеснение в груди, хрипы.

Из-за высокой влажности, как правило, образуется плесень, грибок. Все это вредно для организма, так как приводит к снижению иммунитета, способствует развитию заболеваний кожи и аллергии.

Чем опасно снижение атмосферного давления?

Как правило, во время дождя снижается атмосферное давление, в воздухе содержится значительно меньше кислорода.

У людей, особенно у тех, кто чувствителен к изменениям атмосферного давления, это может вызвать различные негативные физиологические реакции и ощущения. Например, головные боли, сонливость, ухудшение настроения, раздражительность или боли в суставах и мышцах.

Эти симптомы могут быть особенно выражены у людей с метеозависимыми заболеваниями, такими как мигрень, артрит или болезни сердца.

Есть люди, которые особенно чувствительны к снижению атмосферного давления. Это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. У них может усилиться слабость и одышка.

Кто в группе риска?

В группе риска – люди с хроническими заболеваниями, дети и пожилые.

Жаркая погода, высокая влажность – все это способствует снижению иммунитета и может привести к возникновению простудных заболеваний даже в летний период. К тому же перед грозой усиливается ветер, поднимается пыль, которая раздражает дыхательные пути и может вызвать или усугубить такие заболевания, как бронхит, сердечно-сосудистые, инфекции глаз.

Как себе помочь?

Один из способов снизить влажность воздуха в помещении – это проветривание. Проветривать желательно несколько раз в день, обязательно перед сном. После этого в комнате дышать легче, воздух свежий.

После дождя лучше всего выйти погулять. Такие прогулки помогают улучшить функцию дыхания, благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, а также успокаивают нервы. Организм будет насыщен отрицательными ионами, которые способствуют улучшению настроения.

Материал подготовила Варвара Шабунина