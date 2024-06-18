Апатия и перегрев. Чем опасны дожди для здоровья человека и как себе помочь
Врач-терапевт рассказал о влиянии дождя на самочувствие человека
18 июня 2024, 10:45, ИА Амител
Погода в Алтайском крае в июне 2024 года резко меняется – то жара, то дожди. И в ближайшее время, по прогнозу синоптиков, такая ситуация сохранится. Между тем, погодные "качели" могут негативно сказаться на здоровье многих людей. Чем опасны дожди и как себе помочь в этот период, рассказал врач-терапевт ОГАУЗ поликлиники № 4 города Томска Никита Правов.
Как дождь и жара влияют на человека?
Повышенная влажность и высокая температура затрудняют теплообмен организма. Пот сочится медленнее, и организм с трудом охлаждается. Это часто приводит к ухудшению самочувствия, а также к перегреву.
Многие наблюдают у себя снижение работоспособности, как физической, так и умственной. Человек быстро устает, у него появляется слабость, апатия, говорит врач.
Особенно тяжело в такие моменты астматикам, ведь симптомы астмы усиливаются во влажные дни. У таких пациентов появляется кашель, стеснение в груди, хрипы.
Из-за высокой влажности, как правило, образуется плесень, грибок. Все это вредно для организма, так как приводит к снижению иммунитета, способствует развитию заболеваний кожи и аллергии.
Чем опасно снижение атмосферного давления?
Как правило, во время дождя снижается атмосферное давление, в воздухе содержится значительно меньше кислорода.
У людей, особенно у тех, кто чувствителен к изменениям атмосферного давления, это может вызвать различные негативные физиологические реакции и ощущения. Например, головные боли, сонливость, ухудшение настроения, раздражительность или боли в суставах и мышцах.
Эти симптомы могут быть особенно выражены у людей с метеозависимыми заболеваниями, такими как мигрень, артрит или болезни сердца.
Есть люди, которые особенно чувствительны к снижению атмосферного давления. Это люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. У них может усилиться слабость и одышка.
Кто в группе риска?
В группе риска – люди с хроническими заболеваниями, дети и пожилые.
Жаркая погода, высокая влажность – все это способствует снижению иммунитета и может привести к возникновению простудных заболеваний даже в летний период. К тому же перед грозой усиливается ветер, поднимается пыль, которая раздражает дыхательные пути и может вызвать или усугубить такие заболевания, как бронхит, сердечно-сосудистые, инфекции глаз.
Как себе помочь?
Один из способов снизить влажность воздуха в помещении – это проветривание. Проветривать желательно несколько раз в день, обязательно перед сном. После этого в комнате дышать легче, воздух свежий.
После дождя лучше всего выйти погулять. Такие прогулки помогают улучшить функцию дыхания, благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, а также успокаивают нервы. Организм будет насыщен отрицательными ионами, которые способствуют улучшению настроения.
Материал подготовила Варвара Шабунина
11:01:52 18-06-2024
Дожди - спасение! Смывают пыль с домов и деревьев, дорог. В городе легче дышать. При нашем сухом резко-континентальном климате дождь - это радость, а не депрессия.
12:46:21 18-06-2024
Гость (11:01:52 18-06-2024) Дожди - спасение! Смывают пыль с домов и деревьев, дорог. В... Во дожили, уже дожди стали угрожать здоровью...бред!
12:08:58 18-06-2024
Вчера утром через окно был виден рой тополиного пуха. Они буквально забили москитную сетку. Но вот налетел ветер, через 2 минуты начался дождь, быстро превратившийся в шквальный ливень. Возникла прямо водяная стена, скрывающая дома напротив. Сразу стало легче дышать. Сегодня смотрю в окно – никакого пуха, благодать!
13:01:23 18-06-2024
обожаю летние дожди и грозы)