Эксперты рассказали, что нужно знать родителям о смертельно опасном увлечении школьников

11 июня 2024, 07:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Mathurin NAPOLY

Медики и правоохранители в Алтайском крае бьют тревогу из-за опасного увлечения подростков – сниффинга, который распространяется со скоростью пожара. Во дворах и подъездах школьники теперь нюхают не бензин и не клей, а сжиженный углеводородный газ. Особенно он популярен среди детей в возрасте от 10 до 15 лет. В погоне за эйфорией в ход идут зажигалки, баллончики для портативных плиток, аэрозольные дезодоранты и даже освежители воздуха. Для некоторых ребят такой вдох стал последним.

Что такое сниффинг и чем он опасен?

Сниффинг – вид токсикомании, которым сейчас увлекаются не только подростки, но и дети помладше. Среди пациентов есть ребята в возрасте от 10 лет, рассказывает заведующая диспансерно-поликлиническим отделением (детско-подростковое население) КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер" Наталья Казанцева.

"От сниффинга наступает дезориентация, спутанность сознания, возникают как слуховые, так и зрительные галлюцинации. Подростки дышат газом ради этого. Но от гипоксии страдает головной мозг, когнитивные способности, память, снижается концентрация внимания. Возникают головные боли. Но все это – цветочки, такие игры могут закончиться летальным исходом", – предостерегает врач.

Даже первая попытка подышать газом имеет большие шансы стать последней: какой-то определенной летальной дозы не существует. Остановка дыхания может наступить в любой момент, подчеркивает Наталья Казанцева. Пары токсинов моментально достигают головного мозга. Происходит выброс стрессовых гормонов, что вызывает частое сердцебиение и нарушение в проведении нервных импульсов. В результате смерть в большинстве случаев наступает от внезапной остановки сердца или дыхательной недостаточности.

"Следствием такого вдоха становятся удушье, паралич дыхательного центра в мозге, отек мозга и легких, развитие неукротимой рвоты. Ребенок просто задыхается. Кроме того, смесь газов может приводить к сбоям ритма сердца и его остановке. На практике зачастую скорая просто не успевает доехать – все развивается очень стремительно и реанимационные действия не помогают", – рассказывает Наталья Казанцева.

Игры со смертью

Что такое сниффинг в январе 2024 года решил на собственном опыте проверить 15-летний барнаульский школьник Денис (имена героев изменены). Для этого он попросил своего друга купить газовый туристический баллончик. Эксперимент для мальчика из благополучной семьи закончился трагически: от вдыхания ядовитых паров ему стало плохо, а через несколько минут ребенок потерял сознание. Медики скорой помощи, прибывшие на вызов, констатировали смерть, рассказывают детали одного из уголовных дел в Следственном комитете РФ по Алтайскому краю.

Отравление пропаном стало причиной смерти и 16-летнего спортсмена из села Павловка. Его тело в апреле 2023 года обнаружили на стадионе. Баллон с газом на 25 литров нашли неподалеку. Когда друзья поняли, что все очень серьезно, было уже поздно.

Бессильны оказались и врачи в селе Малиновое Озеро, которые прибыли на вызов в апреле 2022 года к 15-летнему школьнику. Ребенок упал с дивана, а уже через три минуты перестал подавать признаки жизни. И снова вскрытие показало содержание пропана, изобутана во внутренних органах.

Факт, что дурманящим газом дышат уже не только подростки, но и совсем еще дети, подтверждают и в СК: зафиксированы случаи сниффинга среди учащихся начальной школы. Так, в Мамонтовском районе в сентябре 2021 года компания из пятерых ребят в возрасте от 10 до 13 лет купила в одном из магазинов баллончик с бытовым газом. При вдыхании паров газа в заброшенной постройке десятилетнему мальчику стало плохо, он скончался до приезда врачей скорой помощи.

В Следственном комитете отмечают, что чаще всего бытовые баллончики с газом подростки приобретают самостоятельно. Силовики призывают продавцов к сознательности и напоминают, что в регионе с 2021 года действует закон № 75-ЗС, который ограничивает продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

"Число погибших от отравления газом у нас растет, печальных примеров достаточно. Для продавцов такое нарушение грозит штрафом до одной тысячи рублей, для должностных лиц – до трех тысяч, а для юрлиц – до 15 тысяч", – отмечают в СК РФ по Алтайскому краю.

Симптомы сниффинга

Родители чаще всего об опасном увлечении детей не догадываются, рассказывает врач. Обычно это выясняется, когда ребят ловят сотрудники полиции за гаражами во время занятий сниффингом или их ставят на учет за совершение какого-либо преступления. И уже в ходе расследования всплывают факты о токсикомании.

Но если присмотреться повнимательнее, есть симптомы, которые могут говорить о том, что ребенок употребляет психоактивные вещества, отмечает Наталья Казанцева. Школьник может вести себя неадекватно, возможны нарушения пищевого поведения (отсутствие аппетита, жажда), нарушение режима сна и бодрствования (бессонница ночью и сонливость в дневное время).

Также врач рекомендует родителям контролировать, где проводит свое свободное время их чадо и с кем.

"Сниффинг если не убивает, то сильно калечит. Родителям нужно обязательно поговорить об этом с детьми. Дефицит внимания к подросткам образует пустоты, которые может заполнить ядовитый газ. Не лишним будет владеть информацией, с кем ребенок ведет переписки и их содержание. Зачастую именно так родители узнают всю подноготную даже без нашего исследования в химико-токсикологической лаборатории: что дети употребляют, где и с кем", – говорит Наталья Казанцева.

Эксперт рекомендует родителям не бояться обращаться за помощью и подчеркивает, что все это анонимно. Можно представиться любой фамилией, и на будущем ребенка, а также его поступлении в какое-либо заведение это никак не скажется.