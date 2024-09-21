Аппетитную выставку из Петербурга открыли в Барнауле

В столицу края привезли произведения искусства из собрания Русского музея

21 сентября 2024, 08:05, ИА Амител

Выставка "Приглашение к обеду" открылась в Барнауле / Фото: пресс-служба министерства культуры Алтайского края

В Государственном художественном музее Алтайского края открылась масштабная выставка "Приглашение к обеду", привезенная из собрания Русского музея. Барнаульцы получили уникальную возможность увидеть более 66 произведений искусства, охватывающих три века русской истории.

От роскошных купеческих пиров до скромных крестьянских обедов – на выставке представлено все многообразие русской гастрономической культуры. Зрители смогут увидеть как знаменитые полотна, такие как "Алексей Толстой в гостях у художника" Петра Кончаловского, так и менее известные, но не менее интересные работы.

Выставка приурочена к Году семьи и призвана напомнить о том, что трапеза всегда была не только физической потребностью, но и важным социальным институтом, объединяющим людей.

Выставка будет работать до 10 ноября по адресу: ул. Горького, 16.