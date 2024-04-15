"Ковчег будущего". Выставка подлинных картин Николая Рериха открылась в Барнауле

В столицу края привезли 94 работы Николая и его младшего сына Святослава

15 апреля 2024, 12:37, ИА Амител

Выставка картин Рерихов в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

150-летие художника и философа Николая Рериха начали отмечать в Алтайском крае. 14 апреля в барнаульском музее "Город" открылась выставка подлинных картин Николая и его сына Святослава. 94 произведения живописи привезли из фондов Государственного музея искусства народов Востока. Как отмечает мэрия города, многие работы впервые покинули Москву.

Почетными гостями выставки стали: руководитель Государственного музея искусства народов Востока Александр Седов и куратор выставки – заведующий отделом "Наследие Рерихов" этого музея Владимир Росов, участники конференции "Сибирь – страна великого будущего. Алтай – Рерих – Гребенщиков", представители музейного сообщества края, художники, первые лица края и города.

Как пояснил куратор выставки Владимир Росов, понятие ковчега будущего (именно так называется выставка) связано с культурой.

"Культура – это та необходимая нужная для человека деятельность, которая спасает его во все времена от трудностей жизни. В основе этой концепции лежит представление Рериха о России, Древней Руси как части огромного пространства, связанного с Гималаями. Вот это все пространство от Святой Руси, центральных славянских территорий до Гималаев является, по мнению Рериха, спасительным ковчегом для будущего", – рассказал Владимир Росов.Посетить выставку можно по адресу улица Льва Толстого, 24, до 16 июня. Входной билет – 250 руб., льготный (студенты, пенсионеры) – 150 руб. Экскурсия оплачивается отдельно – 50 руб.