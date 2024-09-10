Устройства получили новейший процессор

10 сентября 2024, 07:00, ИА Амител

iPhone 16 / Фото: пресс-служба Apple

Американская корпорация Apple официально представила новые смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Согласно информации, озвученной во время презентации It’s Glowtime, устройства получили новейший процессор A18, который на 30% быстрее и энергоэффективнее прошлой версии.

Обычная версия получит дисплей 6,1 дюйма, а Plus – 6,7 дюйма. Оба устройства обладают рядом новых ИИ-функций Apple Intelligence, в том числе генерацией и редактированием изображений, улучшенным голосовым помощником, возможностью записи и расшифровки звонков. Также можно будет создавать новые эмодзи: Genmoji.

У iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут основные камеры на 48 Мп, на тыльной стороне корпуса они теперь располагаются вертикально. Также появилась кнопка ction Button, чувствительная к силе нажатия, за счет чего камера сможет фокусироваться при легком нажатии и сделать снимок – при сильном.

В продажу устройства поступят в пяти цветах. iPhone 16 можно будет купить по цене 799 долларов (около 72 тысяч рублей), а Plus – за 899 долларов (около 80 тысяч рублей).