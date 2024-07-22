Релиз девайса ожидается в 2025 году

22 июля 2024, 09:20, ИА Амител

iPhone SE 3-го поколения / Фото: unsplash.com

Инсайдер Ice Universe раскрыл характеристики предстоящего бюджетного iPhone SE 4-го поколения. Об этом сообщает портал Rozetked.

Согласно утечке, смартфон получит:

6,06-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц;

чип Apple A18 Bionic;

сканер лица Face ID;

6/8 Гб оперативной памяти LPDDR5;

одну камеру 48 Мп на задней панели;

порт USB-C.

В продаже девайс ожидается в 2025 году по цене от 499 до 549 долларов.

На сегодня в магазинах доступен iPhone SE 3-го поколения, представленный в марте 2022 года. Он является копией iPhone 8, но при этом имеет чип Apple A15 Bionic, установленный также в iPhone 13 и 13 Pro.

Эксперты неоднократно критиковали этот аппарат за устаревший дизайн, маленький экран и низкую автономность.