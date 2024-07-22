Инсайдер раскрыл характеристики нового "народного" iPhone
Релиз девайса ожидается в 2025 году
22 июля 2024, 09:20, ИА Амител
iPhone SE 3-го поколения / Фото: unsplash.com
Инсайдер Ice Universe раскрыл характеристики предстоящего бюджетного iPhone SE 4-го поколения. Об этом сообщает портал Rozetked.
Согласно утечке, смартфон получит:
- 6,06-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц;
- чип Apple A18 Bionic;
- сканер лица Face ID;
- 6/8 Гб оперативной памяти LPDDR5;
- одну камеру 48 Мп на задней панели;
- порт USB-C.
В продаже девайс ожидается в 2025 году по цене от 499 до 549 долларов.
На сегодня в магазинах доступен iPhone SE 3-го поколения, представленный в марте 2022 года. Он является копией iPhone 8, но при этом имеет чип Apple A15 Bionic, установленный также в iPhone 13 и 13 Pro.
Эксперты неоднократно критиковали этот аппарат за устаревший дизайн, маленький экран и низкую автономность.
09:23:50 22-07-2024
А "народный" он для кого будет? Для американцев? Нам то он не дружественный...
10:38:35 22-07-2024
Россиянин (09:23:50 22-07-2024) А "народный" он для кого будет? Для американцев? Нам то он н...
Интернет тебе тоже недружественен! Отключи его!
12:57:58 22-07-2024
Гость (10:38:35 22-07-2024) Интернет тебе тоже недружественен! Отключи его! ... А я интернетом и не пользуюсь недружественным. Только нашими - Яндексом, амиком и картой мир.
13:28:28 22-07-2024
Патриот (12:57:58 22-07-2024) А я интернетом и не пользуюсь недружественным. Только нашими...
Басню Крылова "Свинья под дубом" перечитай.
09:49:32 22-07-2024
Эксперты неоднократно критиковали этот аппарат за устаревший дизайн, маленький экран****
Сборище дегенератов ваши эксперты! Как меня задолбало таскать с собой лопату на 6,5 дюймов! Вспоминаю со светлой слезой времена, когда телефоны были 4,3-4,7 дюйма максимум! А теперь такими бывают только дрянные поделки для одной известной сети из трёх букв...
20:13:38 22-07-2024
Гость (09:49:32 22-07-2024) Эксперты неоднократно критиковали этот аппарат за устаревший... Да, какое-то нелогичное время наступило. Раньше наоборот стремились сделать телефон меньше и удобнее, а теперь, по ходу наоборот. помню Nokia 1100, Fly, Samsung c100, x100 и др. И в интернет как-то выходили. Зачем такой большой экран? Странички просматривать? Всё равно мелко. Почему тогда планшетники с собой не носим? Они намного удобнее казалось бы. Да, в карман не помещаются, но ведь лопатофоны тоже не помещаются. Тем не менее, планшеты вообще непопулярны. Странно. Похоже людям специально нравится мучиться как мазохистам. Вот смотришь на людей и удивляещься: идёт как-то молодая девушка с лопатой больше головы и микрофоном к уху прикладывает, чтобы звуковое сообщение расслышать. А bluetooth-гарнитуры для чего придумали? не великие деньги уж они стоют. Нет, мы лучше будем извращаться как не пойми кто, просто потому что все так делают. Логики никакой.
10:23:37 22-07-2024
Достали своими новинками! У меня племянница пешком ходит, экономит на проезде в трамвае что бы быстрее выплатить кредит на айфон. Что же будет с девочкой когда она узнает, что выходит новая модель?
12:53:35 22-07-2024
Гость (10:23:37 22-07-2024) Достали своими новинками! У меня племянница пешком ходит, эк... Сколько лет племяннице?
13:29:05 22-07-2024
Гость (12:53:35 22-07-2024) Сколько лет племяннице? ... походу к сорокету.
15:06:19 22-07-2024
Гость (10:23:37 22-07-2024) Достали своими новинками! У меня племянница пешком ходит, эк... А сколько по всей России молодых девок другим способом зарабатывают на эту игрушку вы не подумали? Да тут уж сколько анекдотов на эту тему и сценок напридумывали-целый фольклор уже будет.
10:41:30 22-07-2024
> одну камеру 48 Мп на задней панели;
Фронталки чтоль не будет?
10:43:58 22-07-2024
Гость
10:23:37 22-07-2024
будет здоровой раз много ходит
12:51:38 22-07-2024
Гость (10:43:58 22-07-2024) Гость 10:23:37 22-07-2024будет здоровой раз много хо... Думаешь мозгов от хотьбы добавится? Если да, то пусть ходит.