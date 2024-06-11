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Apple представила iOS 18 с возможностью произвольно расставлять иконки

Релиз для всех пользователей состоится осенью

11 июня 2024, 07:45, ИА Амител

Демонстрация iOS 18 на WWDC 2024 / Кадр с презентации: Apple
Демонстрация iOS 18 на WWDC 2024 / Кадр с презентации: Apple

Apple в рамках конференции WWDC 2024 представила новую версию операционной системы для iPhone – iOS 18.

В ней можно размещать иконки и виджеты в любом месте рабочего стола и затемнять их при включении темной темы.

Также разработчики перерисовали пункт управления и позволили добавлять в него элементы из сторонних приложений.

На экране блокировки можно переназначать кнопки – например, заменить фонарик на что-то более нужное.

Обновление также затронуло ряд системных приложений: например, в "Фото" переработали интерфейс, а браузер Safari сможет предоставлять краткую выжимку содержимого веб-страницы.

Кроме того, появилось приложение "Пароли". Оно будет также доступно на новых macOS, iPadOS и Windows.

Релиз iOS 18 и других обновленных операционных систем состоится осенью.

новые технологии Гаджеты

Комментарии 4

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dok_CФ

08:02:43 11-06-2024

Прогресс! Разрешили переставлять!

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Гость

08:30:48 11-06-2024

Воу-воу! Поаккуратнее! Куда вы так лихо несётесь! Эдак вы по функционалу 9-й Андроид догоните!

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Гость

08:44:32 11-06-2024

Ничего себе достижение!

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гость

13:23:13 11-06-2024

ну все, яблочники сейчас заживууут

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