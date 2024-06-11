Apple представила iOS 18 с возможностью произвольно расставлять иконки

Релиз для всех пользователей состоится осенью

11 июня 2024, 07:45, ИА Амител

Демонстрация iOS 18 на WWDC 2024 / Кадр с презентации: Apple

Apple в рамках конференции WWDC 2024 представила новую версию операционной системы для iPhone – iOS 18.

В ней можно размещать иконки и виджеты в любом месте рабочего стола и затемнять их при включении темной темы.

Также разработчики перерисовали пункт управления и позволили добавлять в него элементы из сторонних приложений.

На экране блокировки можно переназначать кнопки – например, заменить фонарик на что-то более нужное.

Обновление также затронуло ряд системных приложений: например, в "Фото" переработали интерфейс, а браузер Safari сможет предоставлять краткую выжимку содержимого веб-страницы.

Кроме того, появилось приложение "Пароли". Оно будет также доступно на новых macOS, iPadOS и Windows.

Релиз iOS 18 и других обновленных операционных систем состоится осенью.