Apple представила iOS 18 с возможностью произвольно расставлять иконки
Релиз для всех пользователей состоится осенью
11 июня 2024, 07:45, ИА Амител
Apple в рамках конференции WWDC 2024 представила новую версию операционной системы для iPhone – iOS 18.
В ней можно размещать иконки и виджеты в любом месте рабочего стола и затемнять их при включении темной темы.
Также разработчики перерисовали пункт управления и позволили добавлять в него элементы из сторонних приложений.
На экране блокировки можно переназначать кнопки – например, заменить фонарик на что-то более нужное.
Обновление также затронуло ряд системных приложений: например, в "Фото" переработали интерфейс, а браузер Safari сможет предоставлять краткую выжимку содержимого веб-страницы.
Кроме того, появилось приложение "Пароли". Оно будет также доступно на новых macOS, iPadOS и Windows.
Релиз iOS 18 и других обновленных операционных систем состоится осенью.
08:02:43 11-06-2024
Прогресс! Разрешили переставлять!
08:30:48 11-06-2024
Воу-воу! Поаккуратнее! Куда вы так лихо несётесь! Эдак вы по функционалу 9-й Андроид догоните!
08:44:32 11-06-2024
Ничего себе достижение!
13:23:13 11-06-2024
ну все, яблочники сейчас заживууут