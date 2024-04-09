Смартфон получит новый дизайн камер и дополнительную кнопку

09 апреля 2024, 09:31, ИА Амител

Вероятный дизайн iPhone 16 / Изображения: yankodesign.com

Сайт Yanko Design представил внешний вид предстоящего iPhone 16. Изображения созданы на основе слитых макетов.

Согласно концепту, будущий телефон получит вертикальное расположение камер и новую боковую кнопку для фото и видео.

В остальном дизайн будет схож с прошлогодним iPhone 15.

Анонс новинки должен состояться уже в сентябре 2024 года.

Ранее стало известно, что смартфоны Apple заняли первые семь мест в рейтинге по продажам за 2023 год.