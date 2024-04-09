Раскрыт вероятный дизайн iPhone 16
Смартфон получит новый дизайн камер и дополнительную кнопку
09 апреля 2024, 09:31, ИА Амител
Вероятный дизайн iPhone 16 / Изображения: yankodesign.com
Сайт Yanko Design представил внешний вид предстоящего iPhone 16. Изображения созданы на основе слитых макетов.
Согласно концепту, будущий телефон получит вертикальное расположение камер и новую боковую кнопку для фото и видео.
В остальном дизайн будет схож с прошлогодним iPhone 15.
Анонс новинки должен состояться уже в сентябре 2024 года.
Ранее стало известно, что смартфоны Apple заняли первые семь мест в рейтинге по продажам за 2023 год.
09:58:59 09-04-2024
Невероятно, просто шедевр, никогда такого не было, за такой ценник в полляма надо делать!
10:21:55 09-04-2024
остров в экране нужно было в центр экрана поместить!
10:27:03 09-04-2024
Скоро одна камера будет, идёт развитие то
10:30:12 09-04-2024
Внезапно! Какой дизайн красивый! ВАУ!
Угараете чтоли? ...огрызок за полляма, так и писали бы, что НЕ ЖДИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ, мы будем только камеры менять местами, и сосатьу вас бабки.
А вообще, это серьезный вывод средств за территорию РФ, надо пересмотреть властям, насколько законно, гражданам РФ спонсировать США, прямого агрессора.
10:35:40 09-04-2024
Гость (10:30:12 09-04-2024) Внезапно! Какой дизайн красивый! ВАУ!Угараете чтоли? ..... Это просто бизнес, к Газпрому который регулярно отправляет деньги на Украину ни у кого претензий нет. Многие наоборот даже поддерживают
11:00:42 09-04-2024
Не покупайте телефон противника. Во-первых, для них это шикарный источник развединформации (фото, геометки, переписка), во-вторых, вы помогаете экономике противника, финансируете убийство российских военных. Совесть имейте. Надо максимально сократить потребление продукции стран НАТО.
11:52:56 09-04-2024
Гость (11:00:42 09-04-2024) Не покупайте телефон противника. Во-первых, для них это шика...
Интернет себе обрежь! Совесть имей. Не пользуйся сетью врага.
12:16:17 09-04-2024
Гость (11:00:42 09-04-2024) Не покупайте телефон противника. Во-первых, для них это шика...
И каким же телефоном вы пользуетесь? Никак Российским ? 😂
12:58:16 09-04-2024
Гость (12:16:17 09-04-2024) И каким же телефоном вы пользуетесь? Никак Российским ? ... Да уж лучше китайским хуавеем или подобным. Вы наивные глупцы. Как раньше - уже не будет. Вот бы деды во время войны у фашистской германии мерседесы покупали в личное пользование...
13:34:33 09-04-2024
Гость (12:58:16 09-04-2024) Да уж лучше китайским хуавеем или подобным. Вы наивные глупц...
Были бы вы хоть немного поумнее то знали бы что китайские телефоны работают на американском по 🤷♂️😂😂😂
13:35:15 09-04-2024
Гость (12:58:16 09-04-2024) Да уж лучше китайским хуавеем или подобным. Вы наивные глупц...
Всем то хоть свою деградацию не показывайте 🤦♂️😂😂😂