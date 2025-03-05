Apple представила новые iPad и iPad Air
Новинки поступят в продажу 12 марта
05 марта 2025, 10:15, ИА Амител
Apple представила новые планшеты iPad и iPad Air. Устройства не получили изменений в дизайне, но зато у них обновили "железо".
Так, в iPad Air установили более мощный чип M3, который Apple использует в своих компьютерах. В компании уверяют, что новинка почти в два раза быстрее iPad Air с M1 и до 3,5 раза быстрее, чем iPad Air с A14 Bionic.
Новый планшет доступен в двух размерах: 11 и 13 дюймов.
11-дюймовая версия обойдется минимум в 599 долларов. 13-дюймовая стоит от 799. В продажу новинки поступят 12 марта.
Базовый iPad, в свою очередь, оборудовали чипом A16 Bionic. В начальной конфигурации теперь 128 Гб памяти, но также доступны варианты на 256 и 512 Гб. Планшет выпустят в синем, розовом, желтом и серебристом цветах.
Старт продаж – 12 марта, а цены стартуют от 349 долларов.
12:44:04 05-03-2025
Да все понятино с этими огрызками уже.
Все, Джобса нет, генератора оригинальных идей нет.
Будут доживать на том, что он изобрел, просто обновляя железо....
Думаю через пару лет, огрызки окончательно сдуются, китайцы их задавят не только ценой и железом, но и оригинальностью.