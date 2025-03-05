Apple представила новые iPad и iPad Air

Новинки поступят в продажу 12 марта

05 марта 2025, 10:15, ИА Амител

iPad Air (2025) / Фото: Apple

Apple представила новые планшеты iPad и iPad Air. Устройства не получили изменений в дизайне, но зато у них обновили "железо".

Так, в iPad Air установили более мощный чип M3, который Apple использует в своих компьютерах. В компании уверяют, что новинка почти в два раза быстрее iPad Air с M1 и до 3,5 раза быстрее, чем iPad Air с A14 Bionic.

Новый планшет доступен в двух размерах: 11 и 13 дюймов.

11-дюймовая версия обойдется минимум в 599 долларов. 13-дюймовая стоит от 799. В продажу новинки поступят 12 марта.

iPad (2025) / Фото: Apple

Базовый iPad, в свою очередь, оборудовали чипом A16 Bionic. В начальной конфигурации теперь 128 Гб памяти, но также доступны варианты на 256 и 512 Гб. Планшет выпустят в синем, розовом, желтом и серебристом цветах.

Старт продаж – 12 марта, а цены стартуют от 349 долларов.