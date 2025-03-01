Стартовали продажи iPhone 16e

В Россию девайс ввезут параллельным импортом

01 марта 2025, 12:45, ИА Амител

iPhone 16e / Фото: Apple

Apple открыла продажи бюджетного iPhone 16e по всему миру.

Девайс получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с "челкой", одну камеру на 48 МП, чип A18 и батарею с автономностью до 26 часов при просмотре видео.

Также у iPhone 16е два цвета корпуса и три объема памяти на выбор: 128, 256 и 512 Гб за 599, 699 и 899 долларов соответственно.

В России официальных продаж нет, но ретейлеры ввезут новинку параллельным импортом. Цены начинаются от 78-80 тысяч рублей.