Стартовали продажи iPhone 16e
В Россию девайс ввезут параллельным импортом
01 марта 2025, 12:45, ИА Амител
iPhone 16e / Фото: Apple
Apple открыла продажи бюджетного iPhone 16e по всему миру.
Девайс получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с "челкой", одну камеру на 48 МП, чип A18 и батарею с автономностью до 26 часов при просмотре видео.
Также у iPhone 16е два цвета корпуса и три объема памяти на выбор: 128, 256 и 512 Гб за 599, 699 и 899 долларов соответственно.
В России официальных продаж нет, но ретейлеры ввезут новинку параллельным импортом. Цены начинаются от 78-80 тысяч рублей.
13:19:12 01-03-2025
Вот оно какое - щастье...
15:03:00 01-03-2025
за 60 можно было ещё подумать о покупке данного смартфона. Но не за 80 !
15:36:49 01-03-2025
Шинник (15:03:00 01-03-2025) за 60 можно было ещё подумать о покупке данного смартфона. Н... Нокию кнопочку купите.
Или работать устройтесь уже.
22:52:07 01-03-2025
Musik (15:36:49 01-03-2025) Нокию кнопочку купите. Или работать устройтесь уже. ... Нищяки не все отминусились.
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