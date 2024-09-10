Повышенная производительность, умная кнопка для камеры и увеличенный экран

10 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Новый iPhone 16 Pro / Фото: apple.com

Компания Apple 9 сентября провела презентацию, где представила новую линейку iPhone 16 и iPhone 16 Pro, а также еще несколько новинок. Там рассказали, что крутого будет в новых моделях, а также объявили стоимость шестнадцатых "айфонов". Уже стали известны и цены, которые будут в России.

О том, что нового будет в iPhone 16 и iPhone 16 Pro и сколько они будут стоить, – в материале amic.ru.

1 Какие "фишки" будут в новом iPhone 16? Главное – базовая линейка шестнадцатых "айфонов" получит новый процессор A18, который заточен под работу с нейросетями. По словам разработчиков, iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут на 40% производительнее, чем предыдущее поколение смартфонов. А еще в них улучшили теплоотведение, так что новые модели будут лучше подходить для мобильных игр. Также у новинок будут многофункциональные кнопки. Одна из них – сенсорная клавиша-слайдер, которая будет переключать режимы съемки и фокусировать камеру на объектах. Дизайн тоже немного изменился: модуль камеры теперь будет напоминать iPhone X/XS. Сама камера тоже улучшена. Если основной модуль (48 мегапикселей) оставили без изменений, то в сверхширокоугольная камера получит автофокус и возможность макросъемки. Фото: apple.com

2 Какие расцветки будут у iPhone 16? Базовая линейка будет продаваться в черном, белом, фиолетовом, зеленом и розовом вариантах.

3 Какие новшества будут в iPhone 16 Pro? У линейки "про" новых "фишек" гораздо больше. Одна из основных – увеличенные диагонали экранов. Теперь у базовой "прошки" будет диагональ 6,3 дюйма, а у Max – 6,9 дюйма. Здесь также будет многофункциональная кнопка управления камерой. В зависимости от силы нажатия можно будет фокусироваться на объектах и делать снимки. Сами камеры тоже получили обновление. Основная теперь в два раза быстрее будет делать снимки в ProRAW. Разрешение сверхширокоугольной камеры тоже подтянули до 48 мегапикселей. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max смогут снимать видео в slo-mo с разрешением 4K и частотой до 120 кадров в секунду. На этих моделях будет установлен еще более мощный процессор – Apple A18 Pro. Фото: apple.com

4 Что еще нового показали на презентации Apple? Также на презентации были представлены Apple Watch 10. Матрицу сделали на 40% ярче, а цветопередача и яркость больше не будут теряться под углом. Сам корпус стал более скругленным и еще более тонким. За 30 минут новые часы можно будет зарядить на 80%. Также здесь будет установлен новый процессор с увеличенной мощностью. Кроме того, в продажу скоро поступят новые AirPods 4, которые тоже показали на презентации. Новую гарнитуру будут продавать в двух вариантах – с шумоподавлением и без. У зарядного кейса для наушников теперь будет разъем Type-C.

5 Сколько новые iPhone 16 и iPhone 16 Pro будут стоить в России? Цены на новинки сообщил РБК , который уже пообщался с основными ретейлерами. По данным издания, примерная стоимость (все зависит от магазина) iPhone 16 составит от 115 до 160 тысяч рублей в зависимости от объема памяти. "Плюсовая" версия будет стоить от 135 до 180 тысяч рублей. iPhone 16 Pro будет стоить в России от 155 до 230 тысяч рублей, а iPhone 16 Pro Max – от 195 до 255 тысяч рублей.