Apple представила новые iPhone 16. Что в них будет нового и сколько они будут стоить?
Повышенная производительность, умная кнопка для камеры и увеличенный экран
10 сентября 2024, 13:00, ИА Амител
Новый iPhone 16 Pro / Фото: apple.com
Компания Apple 9 сентября провела презентацию, где представила новую линейку iPhone 16 и iPhone 16 Pro, а также еще несколько новинок. Там рассказали, что крутого будет в новых моделях, а также объявили стоимость шестнадцатых "айфонов". Уже стали известны и цены, которые будут в России.
О том, что нового будет в iPhone 16 и iPhone 16 Pro и сколько они будут стоить, – в материале amic.ru.
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Какие "фишки" будут в новом iPhone 16?
Главное – базовая линейка шестнадцатых "айфонов" получит новый процессор A18, который заточен под работу с нейросетями. По словам разработчиков, iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут на 40% производительнее, чем предыдущее поколение смартфонов. А еще в них улучшили теплоотведение, так что новые модели будут лучше подходить для мобильных игр.
Также у новинок будут многофункциональные кнопки. Одна из них – сенсорная клавиша-слайдер, которая будет переключать режимы съемки и фокусировать камеру на объектах.
Дизайн тоже немного изменился: модуль камеры теперь будет напоминать iPhone X/XS.
Сама камера тоже улучшена. Если основной модуль (48 мегапикселей) оставили без изменений, то в сверхширокоугольная камера получит автофокус и возможность макросъемки.
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Какие расцветки будут у iPhone 16?
Базовая линейка будет продаваться в черном, белом, фиолетовом, зеленом и розовом вариантах.
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Какие новшества будут в iPhone 16 Pro?
У линейки "про" новых "фишек" гораздо больше. Одна из основных – увеличенные диагонали экранов. Теперь у базовой "прошки" будет диагональ 6,3 дюйма, а у Max – 6,9 дюйма.
Здесь также будет многофункциональная кнопка управления камерой. В зависимости от силы нажатия можно будет фокусироваться на объектах и делать снимки. Сами камеры тоже получили обновление. Основная теперь в два раза быстрее будет делать снимки в ProRAW. Разрешение сверхширокоугольной камеры тоже подтянули до 48 мегапикселей. iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max смогут снимать видео в slo-mo с разрешением 4K и частотой до 120 кадров в секунду.
На этих моделях будет установлен еще более мощный процессор – Apple A18 Pro.
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Что еще нового показали на презентации Apple?
Также на презентации были представлены Apple Watch 10. Матрицу сделали на 40% ярче, а цветопередача и яркость больше не будут теряться под углом. Сам корпус стал более скругленным и еще более тонким. За 30 минут новые часы можно будет зарядить на 80%. Также здесь будет установлен новый процессор с увеличенной мощностью.
Кроме того, в продажу скоро поступят новые AirPods 4, которые тоже показали на презентации. Новую гарнитуру будут продавать в двух вариантах – с шумоподавлением и без. У зарядного кейса для наушников теперь будет разъем Type-C.
5
Сколько новые iPhone 16 и iPhone 16 Pro будут стоить в России?
Цены на новинки сообщил РБК, который уже пообщался с основными ретейлерами. По данным издания, примерная стоимость (все зависит от магазина) iPhone 16 составит от 115 до 160 тысяч рублей в зависимости от объема памяти. "Плюсовая" версия будет стоить от 135 до 180 тысяч рублей.
iPhone 16 Pro будет стоить в России от 155 до 230 тысяч рублей, а iPhone 16 Pro Max – от 195 до 255 тысяч рублей.
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Когда iPhone 16 и iPhone 16 Pro поступят в продажу?
Многие магазины уже сейчас открывают предзаказ на новые "айфоны". Известно, что в продажу они поступят не раньше 20 сентября.
13:32:24 10-09-2024
цены на старте - космос.
Сейчас в магазинах (не днс а поменьше) 15-шку можно купить за 70 к.
15 Pro за 90 к
А вот светосила у камер я так понимаю почти не изменилась
14:19:03 10-09-2024
Шинник (13:32:24 10-09-2024) цены на старте - космос.Сейчас в магазинах (не днс а пом... цена на айфон не меняется уже пятое поколение в долларах, все вопросы к вечно деревянной
16:56:41 10-09-2024
народ, мне интересно - а новая фишка с Диктофоном на других моделях будет доступна ?
10:13:07 28-09-2024
Соньки иксперия хватает за глаза