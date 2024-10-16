Apple представила новый iPad mini
Гаджет получил новый чип и быстрый разъем USB-C
16 октября 2024, 10:30, ИА Амител
iPad mini 7-го поколения / Фото: Apple
Apple представила iPad mini 7-го поколения, сообщается на сайте компании.
Гаджет оборудовали 8,3-дюймовым экраном, чипом A17 Pro, 12 МП камерой и портом USB-C, который обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гб/с. Также устройство получило поддержку Apple Intelligence и Apple Pencil Pro.
Планшет доступен в четырех цветах и с памятью 128, 256 и 512 Гб.
Ценник на новинку стартует от 499 долларов, или 48,5 тысячи рублей. Предзаказ уже открыт, начало продаж – 23 октября.
12:49:03 16-10-2024
Молодцы!!!
13:54:10 16-10-2024
Ломанулись, ага.
16:08:21 16-10-2024
ну вот андроиды гугл отключит, и похохочем))) Кстати на новый плейстэйшн битва и очередь , по 130 000 руб влет забирают