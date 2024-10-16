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Apple представила новый iPad mini

Гаджет получил новый чип и быстрый разъем USB-C

16 октября 2024, 10:30, ИА Амител

iPad mini 7-го поколения / Фото: Apple
iPad mini 7-го поколения / Фото: Apple

Apple представила iPad mini 7-го поколения, сообщается на сайте компании.

Гаджет оборудовали 8,3-дюймовым экраном, чипом A17 Pro, 12 МП камерой и портом USB-C, который обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гб/с. Также устройство получило поддержку Apple Intelligence и Apple Pencil Pro.

Планшет доступен в четырех цветах и с памятью 128, 256 и 512 Гб.

Цвета iPad mini 7-го поколения / Фото: Apple

Ценник на новинку стартует от 499 долларов, или 48,5 тысячи рублей. Предзаказ уже открыт, начало продаж – 23 октября.

Гаджеты

Комментарии 3

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Сергей

12:49:03 16-10-2024

Молодцы!!!

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Гость

13:54:10 16-10-2024

Ломанулись, ага.

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Гость

16:08:21 16-10-2024

ну вот андроиды гугл отключит, и похохочем))) Кстати на новый плейстэйшн битва и очередь , по 130 000 руб влет забирают

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