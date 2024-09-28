В России начали дешеветь iPhone 16

Самый большой спрос зафиксировали на iPhone 16 Pro Max и 16 Pro с 256 Гб памяти

28 сентября 2024, 09:07, ИА Амител

iPhone 16 / Фото: unsplash.com

iPhone 16 и 16 Pro спустя неделю со старта продаж подешевели на 8-10%, пишет iXBT.com со ссылкой на пресс-службу "Яндекс Маркета".

При этом в первой половине октября девайсы могут упасть в цене еще примерно на 20%, полагают специалисты.

Самым большим спросом среди новинок обладают iPhone 16 Pro Max и 16 Pro с 256 Гб памяти, а также iPhone 16 на 128 Гб.

Самые популярные цвета – "пустынный титан" и "титановый черный".

Наиболее часто покупают шестнадцатые айфоны жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Волгограда.

Несмотря на популярность новинок, спрос сохраняется и на прошлогоднюю линейку iPhone 15.