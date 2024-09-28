В России начали дешеветь iPhone 16
Самый большой спрос зафиксировали на iPhone 16 Pro Max и 16 Pro с 256 Гб памяти
28 сентября 2024, 09:07, ИА Амител
iPhone 16 и 16 Pro спустя неделю со старта продаж подешевели на 8-10%, пишет iXBT.com со ссылкой на пресс-службу "Яндекс Маркета".
При этом в первой половине октября девайсы могут упасть в цене еще примерно на 20%, полагают специалисты.
Самым большим спросом среди новинок обладают iPhone 16 Pro Max и 16 Pro с 256 Гб памяти, а также iPhone 16 на 128 Гб.
Самые популярные цвета – "пустынный титан" и "титановый черный".
Наиболее часто покупают шестнадцатые айфоны жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и Волгограда.
Несмотря на популярность новинок, спрос сохраняется и на прошлогоднюю линейку iPhone 15.
09:18:11 28-09-2024
И одновременно дорожать дисковые телефоны ?
10:04:44 28-09-2024
Какое счастье!)
16:40:42 01-10-2024
хорошая новость! вместо 356 тысяч рублей, последний айфон стал стоить 320! пойду, пожалуй, куплю...