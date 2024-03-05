Apple представила новые MacBook Air

Ноутбуки получили чип M3 и возможность подключения к двум мониторам

05 марта 2024, 07:30, ИА Амител

MacBook Air M3 (2024) / Фото: Apple

Apple представила два новых MacBook Air на процессоре M3. За счет чипа ноутбуки работают до 60% быстрее, чем модель с M1 2020 года и в 13 раз производительнее старых моделей на Intel, сообщается на сайте компании.

Из других фишек новинки — возможность подключения двух мониторов и поддержка Wi-Fi 6E.

В остальном MacBook Air M3 мало чем отличаются от моделей на M2: у ноутбуков остался прежний дизайн, Full HD камера, Touch ID, два порта Thunderbolt, один MagSafe и аккумулятор, обеспечивающий до 18 часов работы.

Для заказа доступны две версии – на 13 и 15 дюймов. Официальные продажи стартуют с 8 марта по цене от 1090 долларов (≈100,7 тыс. рублей).

Не исключено, что в ближайшее время Apple представит новые iPad Air и Pro, а также аксессуары для них.