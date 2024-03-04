Apple представит новые гаджеты в ближайшее время

Компания обновит планшеты и ноутбуки

04 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Планшет iPad Pro / Фото: unsplash.com

В ближайшие время Apple покажет сразу несколько новых девайсов, пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его информации, компания готовит свежие iPad Pro и iPad Air, включая новую 12,9-дюймовую версию, а также обновленные Magic Keyboard, Apple Pencil и MacBook Air. При этом Apple не будет проводить презентацию. Вместо этого она расскажет о новинках в форме пресс-релиза и видео, отмечает Гурман.

Старт продаж может начаться уже в марте либо в начале апреля.

Ранее стало известно, что смартфоны Apple заняли первые семь мест в рейтинге по продажам за 2023 год.