Apple представит новые гаджеты в ближайшее время
Компания обновит планшеты и ноутбуки
04 марта 2024, 10:40, ИА Амител
Планшет iPad Pro / Фото: unsplash.com
В ближайшие время Apple покажет сразу несколько новых девайсов, пишет журналист Bloomberg Марк Гурман.
По его информации, компания готовит свежие iPad Pro и iPad Air, включая новую 12,9-дюймовую версию, а также обновленные Magic Keyboard, Apple Pencil и MacBook Air. При этом Apple не будет проводить презентацию. Вместо этого она расскажет о новинках в форме пресс-релиза и видео, отмечает Гурман.
Старт продаж может начаться уже в марте либо в начале апреля.
Ранее стало известно, что смартфоны Apple заняли первые семь мест в рейтинге по продажам за 2023 год.
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