Apple представила разноцветные iMac с процессором M4

В базовой комплектации 16 Гб оперативной памяти

29 октября 2024, 07:30, ИА Амител

iMac M4 (2024) / Фото: Apple

Apple представила обновленный моноблок iMac с процессором M4, сообщается на сайте компании.

Компьютеры доступны в зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом цветах.

Диагональ экрана составляет 24 дюйма, разрешение – 4,5K.

Девайс укомплектован четырьмя портами USB-С с поддержкой Thunderbolt 4, также имеется Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Стоимость базовой конфигурации с 16 Гб оперативной и 256 Гб постоянной памяти составляет 1299 долларов (126,3 тыс. рублей).

Помимо моноблока, компания представила мышь, клавиатуру и трекпад с разъемом USB-C. Ранее у них был Lightning.