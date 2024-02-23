Названы самые продаваемые смартфоны в 2023 году

Первые семь строчек занял iPhone

23 февраля 2024, 12:31, ИА Амител

iPhone 15 и 15 Pro / Фото: unsplash.com

В десятку самых продаваемых смартфонов в 2023 году вошли iPhone и Samsung, следует из исследования Counterpoint.

Причем первые семь мест заняли iPhone. Как отмечает компания, такое произошло впервые. В тройке лидеров – прошлогодние iPhone 14, 14 Pro Max и 14 Pro.

Среди устройств Samsung в рейтинге при этом значатся только бюджетные модели.

Инфографика Counterpoint

В целом совокупная доля рынка десяти лучших смартфонов в 2023 году достигла 20%, что на 1% больше, чем в 2022-м.

На днях китайская компания Meizu заявила о приостановке разработки новых смартфонов. Вместо них производитель собирается выпускать ИИ-устройства.