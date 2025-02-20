Apple презентовала iPhone 16e

Предзаказы на смартфон начнутся 21 февраля, а мировые продажи стартуют 28 февраля

20 февраля 2025, 08:35, ИА Амител

iPhone 16e / Фото: www.apple.com

Apple представила бюджетный смартфон iPhone 16e. Об этом сообщили на сайте компании.

Модели представлены в черном и белом цветах. Смартфоны будут доступны с 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб хранилища.

Известно, что девайс имеет 8 Гб оперативной памяти. Он работает на чипе Apple A18, который используют iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Гаджет укомплектован одной 48-мегапиксельной тыльной камерой. Телеобъектив поддерживает двукратный оптический зум, а также видеосъемку в формате 4К при 60 кадрах в секунду. Фронтальная камера обладает 12-мегапиксельным сенсором.

Новая модель поддерживает платформу искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая позволяет использовать продвинутую версию голосового помощника Siri, а также искусственный интеллект в работе с текстами, фото и видео. Также iPhone 16e обладает модемным чипом C1, который обеспечивает сотовую связь 5G.

Объем батареи смартфона Apple не называет. Однако компания утверждает, что у этой модели самое продолжительное время автономной работы среди 6,1-дюймовых iPhone.

Предзаказы на смартфоны начнутся уже в пятницу, 21 февраля, а мировые продажи стартуют 28 февраля. Цены на смартфон начинаются от 599 долларов.

В сентябре 2025 года пройдет презентация новых iPhone 17 и iPhone 17 Pro.