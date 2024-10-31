Apple представила MacBook Pro, которые работают без подзарядки 24 часа
Новинки доступны в двух цветах
31 октября 2024, 07:30, ИА Амител
MacBook Pro (2024) / Фото: Apple
Apple анонсировала новые MacBook Pro с процессорами M4, M4 Pro и M4 Max, сообщается на сайте компании.
Лэптопы получили от 16 Гб оперативной памяти в зависимости от конфигурации, дисплей Liquid XDR с яркостью до 1600 нит и веб-камеру на 12 Мп.
Отдельно отмечается, что новые MacBook Pro работают без подзарядки до рекордных 24 часов.
Доступны новинки в двух цветах: черном и серебристом.
Стоимость базовой конфигурации с чипом M4 и 14-дюймовым экраном стартует от 1599 долларов. 16-дюймовая модель стоит минимум 2499 долларов.
Ранее на этой неделе Apple представила разноцветные iMac и компактный компьютер Mac mini в новом дизайне.
11:25:53 31-10-2024
"Отдельно отмечается, что новые MacBook Pro работают без подзарядки до рекордных 24 часов".....от розетки ^_^ а потом едут в сервисный центр по гарантии