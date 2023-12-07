Apple признала легендарный iPhone устаревшим
Первый iPhone SE вышел почти восемь лет назад
07 декабря 2023, 11:31, ИА Амител
Apple добавила первый iPhone SE в список устаревших устройств, сообщает MacRumors.
Аппарат вышел в марте 2016 года и продавался до сентября 2018-го. Статус устаревшего он получил, поскольку с момента снятия с продаж прошло пять лет.
Apple продолжит ремонтировать iPhone SE, но при условии наличия запчастей.
По истечении семи лет девайс перейдет в разряд вышедших из эксплуатации и никакому обслуживанию подлежать не будет.
На сегодня в магазинах доступен iPhone SE 3-го поколения, представленный в марте 2022 года. По дизайну это копия iPhone 8, но с чипом из iPhone 13 и 13 Pro.
Профильные издания отмечают, что спрос на последний SE довольно низкий из-за устаревшего дизайна, маленького экрана и слабого аккумулятора.
11:59:55 07-12-2023
Что легендарного в яблофоне? Просто телефон для богатых лохов.
12:17:12 07-12-2023
Гость (11:59:55 07-12-2023) Что легендарного в яблофоне? Просто телефон для богатых лохо... все нищеброды так себя успокаивают )
13:11:45 07-12-2023
Гость (12:17:12 07-12-2023) все нищеброды так себя успокаивают )... Нищеброды стоят в очереди за кредитным Айфоном! Ты какой в очереди? =)
14:27:33 07-12-2023
Гость (12:17:12 07-12-2023) все нищеброды так себя успокаивают )... Чем больше скажешь "Я не лох" - тем больше ты не лох!
13:27:34 07-12-2023
Гость (11:59:55 07-12-2023) Что легендарного в яблофоне? Просто телефон для богатых лохо... согласен, обычная звонилка с кучей ограничений
13:33:48 07-12-2023
Гость (11:59:55 07-12-2023) Что легендарного в яблофоне? Просто телефон для богатых лохо... Типичный владелец андроида) С таким же типичным поведением. Комплексы у вас неистребимы. Живи с этим)
18:02:35 11-12-2023
Гость (11:59:55 07-12-2023) Что легендарного в яблофоне? Просто телефон для богатых лохо... телефон как телефон,некоторым не удобно ходить с андройдом,это их мнение ,но есть и те кто бегут сразу за последним айфоном
13:25:31 07-12-2023
ну вот прям легендарный. вы что там курите, что легендарного может быть в смартфоне с кучей ограничений?
14:21:53 07-12-2023
Mr. Gost (13:25:31 07-12-2023) ну вот прям легендарный. вы что там курите, что легендарного... не знаешь, кому сказать "спасибо" за ограничения?
17:23:59 07-12-2023
нормальный телефон, что напали. Не ломучий, удобный по размеру. А вот лопаты никогда не понимал.
17:31:50 07-12-2023
Гость (14:21:53 07-12-2023) не знаешь, кому сказать "спасибо" за ограничения?... Руководству Apple, разве непонятно?
09:59:18 08-12-2023
Во всех яблофонах куча ограничений