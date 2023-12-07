Apple признала легендарный iPhone устаревшим

Первый iPhone SE вышел почти восемь лет назад

07 декабря 2023, 11:31, ИА Амител

iPhone SE / Фото: Apple

Apple добавила первый iPhone SE в список устаревших устройств, сообщает MacRumors.

Аппарат вышел в марте 2016 года и продавался до сентября 2018-го. Статус устаревшего он получил, поскольку с момента снятия с продаж прошло пять лет.

Apple продолжит ремонтировать iPhone SE, но при условии наличия запчастей.

По истечении семи лет девайс перейдет в разряд вышедших из эксплуатации и никакому обслуживанию подлежать не будет.

На сегодня в магазинах доступен iPhone SE 3-го поколения, представленный в марте 2022 года. По дизайну это копия iPhone 8, но с чипом из iPhone 13 и 13 Pro.

Профильные издания отмечают, что спрос на последний SE довольно низкий из-за устаревшего дизайна, маленького экрана и слабого аккумулятора.