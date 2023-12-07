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Apple признала легендарный iPhone устаревшим

Первый iPhone SE вышел почти восемь лет назад

07 декабря 2023, 11:31, ИА Амител

iPhone SE / Фото: Apple
iPhone SE / Фото: Apple

Apple добавила первый iPhone SE в список устаревших устройств, сообщает MacRumors.

Аппарат вышел в марте 2016 года и продавался до сентября 2018-го. Статус устаревшего он получил, поскольку с момента снятия с продаж прошло пять лет.

Apple продолжит ремонтировать iPhone SE, но при условии наличия запчастей.

По истечении семи лет девайс перейдет в разряд вышедших из эксплуатации и никакому обслуживанию подлежать не будет.

На сегодня в магазинах доступен iPhone SE 3-го поколения, представленный в марте 2022 года. По дизайну это копия iPhone 8, но с чипом из iPhone 13 и 13 Pro.

Профильные издания отмечают, что спрос на последний SE довольно низкий из-за устаревшего дизайна, маленького экрана и слабого аккумулятора.

Гаджеты

Комментарии 12

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Гость

11:59:55 07-12-2023

Что легендарного в яблофоне? Просто телефон для богатых лохов.

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Гость

12:17:12 07-12-2023

Гость (11:59:55 07-12-2023) Что легендарного в яблофоне? Просто телефон для богатых лохо... все нищеброды так себя успокаивают )

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Гость

13:11:45 07-12-2023

Гость (12:17:12 07-12-2023) все нищеброды так себя успокаивают )... Нищеброды стоят в очереди за кредитным Айфоном! Ты какой в очереди? =)

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Гость

14:27:33 07-12-2023

Гость (12:17:12 07-12-2023) все нищеброды так себя успокаивают )... Чем больше скажешь "Я не лох" - тем больше ты не лох!

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гост

13:27:34 07-12-2023

Гость (11:59:55 07-12-2023) Что легендарного в яблофоне? Просто телефон для богатых лохо... согласен, обычная звонилка с кучей ограничений

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Гость

13:33:48 07-12-2023

Гость (11:59:55 07-12-2023) Что легендарного в яблофоне? Просто телефон для богатых лохо... Типичный владелец андроида) С таким же типичным поведением. Комплексы у вас неистребимы. Живи с этим)

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Гость

18:02:35 11-12-2023

Гость (11:59:55 07-12-2023) Что легендарного в яблофоне? Просто телефон для богатых лохо... телефон как телефон,некоторым не удобно ходить с андройдом,это их мнение ,но есть и те кто бегут сразу за последним айфоном

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Mr. Gost

13:25:31 07-12-2023

ну вот прям легендарный. вы что там курите, что легендарного может быть в смартфоне с кучей ограничений?

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Гость

14:21:53 07-12-2023

Mr. Gost (13:25:31 07-12-2023) ну вот прям легендарный. вы что там курите, что легендарного... не знаешь, кому сказать "спасибо" за ограничения?

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Гость

17:23:59 07-12-2023

нормальный телефон, что напали. Не ломучий, удобный по размеру. А вот лопаты никогда не понимал.

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Гость

17:31:50 07-12-2023

Гость (14:21:53 07-12-2023) не знаешь, кому сказать "спасибо" за ограничения?... Руководству Apple, разве непонятно?

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Гость

09:59:18 08-12-2023

Во всех яблофонах куча ограничений

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