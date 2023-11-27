23 ноября начался бета-тест системы "Аврора" в Барнауле

27 ноября 2023, 10:15, Антон Дегтярев

Смартфоны и планшет на системе "Аврора"/ Фото: amic.ru

Барнаульцы присоединились к бета-тесту российской операционной системы "Аврора", которая создана для госслужащих и сотрудников крупных компаний. Столица Алтайского края стала восьмым городом, куда "зашла" программа. 23 ноября 28 тестировщикам презентовали систему и выдали телефоны и планшеты с "Авророй". Теперь они будут искать недостатки в системе. Руководитель бета-программы тестирования ОС "Аврора" Татьяна Казнова рассказала собравшимся и журналистам об "Авроре", о ее версиях и о том, могут ли купить телефоны с "Авророй" обычные люди.

Что такое "Аврора"?

"Аврора" – это российская мобильная операционная система, которая создана, в первую очередь, для государственных служащих и крупных компаний. "Аврора" делает упор на безопасность, поэтому производители при создании системы контактировали с ФСТЭК и ФСБ России.

Разрабатывает системы дочерняя компания "Ростелекома" – "Открытая мобильная платформа" (ОМП). Она выпустила "Аврору" на рынок еще в 2017 году. За последующее время систему внедрили в "Почту России", РЖД, "Росатом", "Россети" и другие компании. Сейчас на "Авроре" работает более 500 тысяч устройств.

"Главный плюс "Авроры" – это суверенитет. Это российская операционная система, это российские устройства. То есть если пользователь хочет полностью перейти на отечественный продукт, у него есть такая возможность. Плюс ко всему устройства защищены. То есть любой пользователь может быть не только уверен, что это российский продукт, но и может быть уверен в сохранности своих данных", – рассказала Татьяна Казнова.

Татьяна Казнова / Фото: Антон Дегтярев

Как начался бета-тест?

Презентация операционной системы "Аврора" для бета-тестеров Барнаула состоялась 23 ноября в здании "Ростелекома". На нее пришло более 20 жителей города, которые предварительно подали заявки на испытание системы "Аврора". Перед собравшимися выступила Татьяна Казнова. Она рассказала о системе и готовящемся бета-тесте, который должен помочь исправить баги программы.

По словам девушки, участниками бета-теста в Барнауле в основном стали дизайнеры, программисты и разработчики. Однако, отметила Казнова, в тесте по всей стране участвуют также обычные домохозяйки и люди, никак не связанные с IT. В целом по России программу проверяют люди от 18 до 63 лет. На данный момент в процессе задействовано около 500 человек, также у компании более 12 тысяч заявок от желающих.

По словам Казновой, Барнаул стал восьмым городом, который участвует в бета-тесте после Москвы, Санкт-Петербурга, Иннополиса, Нижнего Новгорода, Тулы, Новосибирска и Екатеринбурга. При этом Казнова отметила, что к концу 2024 года они планируют удвоить число участников бета-теста и "войти" еще в семь новых городов-миллионников.

В Барнауле же участники бета-теста получили смартфон с базовыми приложениями и "маркетом", где можно скачать несколько программ. Также Казнова уточнила, что желающие разработать приложение смогут это сделать и поставить свой продукт на смартфон с "Авророй".

Тестировщики системы "Аврора" / Фото: amic.ru

Но в первую очередь тестировщики должны будут активно пользоваться смартфонами и планшетами, отсылать разработчикам информацию, предложения и замечания. Обратная связь также будет – раз в квартал разработчики будут делаться информацией в тестировщиками.

"В бета-программу попадают программные продукты, которые уже прошли альфа-тестирование, и они уже достаточно качественные. Участники больше пользуются "Авророй" и присылают обратную связь именно по своим пользовательским сценариям. Например, переключение Wi-Fi в городском транспорте, какие-то бытовые сценарии, как работают почтовые клиенты – все то самое простое, чем пользуются обычные рядовые пользователи", – рассказала журналистам Казнова.

"Не храните телефон в ящике"

Период тестирования "Авроры" неограничен. Если тестировщики захотят выйти из программы, они пишут об этом, им назначают день, и после этого сдают устройство. По словам Казновой, сдаются телефоны и планшеты "с учетом износа", то есть за малейшую царапину тестировщика никак наказывать не будут.

"Не храните телефон в ящике – пользуйтесь им. Уронили или разбили – отправляйте видео, и мы поможем восстановить устройство", – посоветовала она пришедшим.

23 ноября смартфоны получила только часть барнаульских тестировщиков. Им выдали устройства на четвертой версии "Авроры", которая уже вышла в релиз и сейчас дополняется. А оставшаяся часть желающих до конца декабря получит смартфоны и планшеты уже пятой версии, которая сейчас активно разрабатывается.

"Продукт готов, он выпущен, есть запущенные проекты, но нет такого момента, чтобы сказать, все готово и обновляться это больше не будет. Нет, это не так работает. Релизный цикл постоянен. Когда в бета-программу попадает предварительная версия, она потом выходит в релиз, и на момент, когда уже она вышла, появляется уже следующая предварительная версия. Бета-тестеры всегда тестируют что-то новенькое, что пока еще не вышло. Это процесс перманентный, и он будет продолжаться", – пояснила Казнова.

Пока что набор тестировщиков в крае закончен, но в будущем он обязательно повторится, отметила Казнова. И представители "Авроры" намерены еще вернуться в Барнаул, заверила Казнова.

Смартфоны на системе "Аврора"/ Фото: Антон Дегтярев

"Может, стоит на отечественное переходить"

Один из сотрудников "Открытой мобильной платформы", разработчик Константин Хоров рассказал журналистам, что в ходе бета-теста пользователи часто жалуются на непривычную навигацию и на систему жестов, просят что-то добавить или, наоборот, убрать. И такой фидбэк дает понять, на что ориентироваться разработчикам, отметил он.

Участник программы, тестировщик и аналитик одной из IT-компаний Алексей Мусихин также уверен, что принесет пользу отечественным разработчикам. Он попал на тестирование, увидев сообщение в группе "Барнаул Диджитал", и долго не раздумывал.

"Хочется одним из первых оценить продукт российского IT. Это новый опыт пользования новой операционной системой. Интересно сравнить, насколько мы отличаемся от зарубежных систем. Надеюсь, в положительную сторону. Время покажет. Пока же я просто читал о ней информацию. Видел, что в продаже уже и смартфоны появились, но хочется видеть новинки до того, как они появятся везде. Нужно понять – может, стоит уже полностью на отечественное переходить", – отметил он.

Алексей Мусихин подчеркнул, что для него главное, чтобы система быстро работала, чтобы в ней было легко ориентироваться, а также чтобы приложения работали без сбоев. Кроме того, он отметил, что жестовое управление "Авроры" будет для него новинкой, и тестировщик хочет понять, насколько удобно его использовать.

Пока же он намерен пользоваться смартфоном каждый день, но не в качестве основного устройства. Уже потом он определит, в каком качестве и для каких задач подходит смартфон на "Авроре", отметил мужчина.

Алексей Мусихин получает смартфон на системе "Аврора"/ Фото: Антон Дегтярев

Какие функции есть у "Авроры"?

По словам Татьяны Казновой, "Аврора" построена на управлении жестами. И в этом аспекте устройство сильно отличается от Android и iOS.

"Аврора" построена на управлении жестами, которые кардинально отличаются от привычных систем. Например, есть жест "свайп назад". У iOS в этом случае надо тянуться от края экрана и смахнуть в сторону, а у многих нет возможности до края пальцем дотянуться. Приходится либо перехватывать телефон, либо использовать вторую руку. В "Авроре" можно сделать свайп из любой точки экрана, и все вернется назад. Когда люди это видят впервые, они спрашивают: "Как пользоваться, где привычные кнопки?" Спустя два-три дня уже удивляются, почему на личном устройстве нет таких функций", – рассказала Казнова.

На телефоне есть и специальный "Аврора-центр" для центрального удаленного управления устройствами. Это так называемый "суперадмин", который может настраивать устройство и скачивать для него обновления. Это нужно для того, чтобы администратор в компании не настраивал все устройства отдельно, а производил настройку всех смартфонов сразу.

Кроме того, на "Авроре" стоит программное средство криптографической защиты информации "СледопытSSL", доверенное средство исполнения "Аврора TEE" (гарантирует повышенный уровень безопасности для устройств на базе ARM-процессоров) и средство загрузки "Аврора СД3" (обеспечивает доверенную загрузку устройств путем проверки электронной подписи).

Поставить "Аврору" на любое устройство нельзя, отметила Казнова. Для нее существует линейка российских телефонов, среди которых, например, Fplus R570E, "Аквариус" и "Трастфон". В последних есть и специальная кнопка, которая размыкает контакты камеры и микрофона. Таким образом телефон ничего не видит и не слышит, пояснила Казнова.

Список устройств, которые используют в тестировании, расширяется, дополнила она. Так, в программе появились планшеты "БайтЭрг МВК T2101" и Fplus, отменила Казнова. По ее словам, сейчас на "Авроре" работает порядка 15 видов устройств. Их собирают в России, но часть комплектующих там – китайская, отметила она.

Фото: Антон Дегтярев

Продаются ли телефоны с "Авророй" в магазинах?

По словам Казновой, в Москве 7 ноября открылся первый розничный магазин под названием "Все Smart", который продает устройства на "Авроре". Там их уже можно купить.

Однако, отметила она, "Аврора" предполагается как операционная система для госслужащих и сотрудников крупных компаний. С помощью таких смартфонов они могут работать, проверять почту, звонить, пользоваться браузером, делать фото и так далее. То есть система дает лишь базовые функции, которых обычному пользователю наверняка не хватит.

Магазин "Все Smart" нужен, чтобы они смогли купить себе мобильное устройство. Другие тоже могут это сделать, но нужно быть готовым, что большинства привычных приложений там не будет.

"Аврора" предполагается для государственных служащих, которым уже запретили пользоваться iPhone. Теперь у них появилась возможность купить себе устройство на "Авроре", принести его на работу, к своему работодателю и включить его в корпоративную систему. Ведь выдаются смартфоны на работе не всем. А чтобы устройство покупали обычные люди, для этого нужна экосистема приложений. Большинства приложений сейчас нет", – отметила она.

Фото: amic.ru

А что с приложениями?

Полноценного "стора" (магазина приложений) на "Авроре" пока нет. Однако уже в конце 2023 года ожидается выпуск на "Авроре" магазина от компании "ВКонтакте" Rustore, который уже есть на Android. Правда, приложений в нем будет куда меньше, чем на Android, сказала Казнова. Вместе с тем ожидается и запуск пятой версии операционной системы "Аврора".

"Пятое поколение "Авроры" полностью поменяет свой интерфейс, жесты, которые станут для пользователя более привычными. И если ты новый пользователь, который перешел на "Аврору", то твой переход будет более плавным по сравнению с предыдущими версиями. То есть будет редизайн всей системы, изменение жестов и, конечно, появление новых приложений – например, Rustore. При этом программы, написанную под четвертую версию "Авроры", будут запускаться и на пятой. Однако каким-то разработчикам, возможно, придется переделать какие-то компоненты", – пояснила Татьяна Казнова.

Сейчас разработчики "Авроры" ведут переговоры с российскими компаниями, чтобы существенно расширить каталог приложений. Пока что на "Авроре" нет даже приложений из экосистемы ВК, "Яндекса", "Сбера", нет RuTube и других российских сервисов. Присутствует лишь неофициальное приложение Телеграма.

Татьяна Казнова / Фото: amic.ru

Поэтому сейчас разработчики ведут диалог с ВК и другими IT-гигантами, чтобы включить их в "Аврору", отметила Казнова. Правда, разработка этих приложений на "Аврору" займет достаточно времени, потому что система несовместима с iOS и Android, и просто перенести их нельзя, объяснил разработчик Константин Хоров.

"Госуслуг" на "Авроре" тоже пока нет, признала Казнова. Их сейчас можно открыть в браузере. Однако приложение на "Аврору" также сейчас разрабатывается и в ближайшее время разработчики намерены его запустить.

Кроме неофициального клиента Telegram под названием "Тавро", сейчас на "Авроре" есть приложение "Мой офис" для работы с документами, антивирус "Доктор Web" и другие.