Apple выпустит iPhone и другие гаджеты с очень тонким корпусом

Компания намерена добиться того, чтобы ее продукты стали самыми тонкими на рынке

17 июня 2024, 10:15, ИА Амител

iPhone 15 Pro / Фото: unsplash.com

Выпустив в мае тонкий iPad Pro, компания Apple начнет применять аналогичный подход и к другим гаджетам, пишет 9to5Mac.

По информации журналиста Марка Гурмана, будущие iPhone 17, MacBook Pro и Apple Watch также могут стать значительно тоньше.

По его словам, это будет "началом нового класса устройств Apple", цель которых стать "самыми тонкими и легкими продуктами в своей категории".

Релиз iPhone 17 состоится осенью 2025 года. А в сентябре 2024-го компания покажет iPhone 16. Согласно утечкам, базовая модель получит вертикальное расположение камер и боковую кнопку для фото и видео.