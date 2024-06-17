Apple выпустит iPhone и другие гаджеты с очень тонким корпусом
Компания намерена добиться того, чтобы ее продукты стали самыми тонкими на рынке
17 июня 2024, 10:15, ИА Амител
iPhone 15 Pro / Фото: unsplash.com
Выпустив в мае тонкий iPad Pro, компания Apple начнет применять аналогичный подход и к другим гаджетам, пишет 9to5Mac.
По информации журналиста Марка Гурмана, будущие iPhone 17, MacBook Pro и Apple Watch также могут стать значительно тоньше.
По его словам, это будет "началом нового класса устройств Apple", цель которых стать "самыми тонкими и легкими продуктами в своей категории".
Релиз iPhone 17 состоится осенью 2025 года. А в сентябре 2024-го компания покажет iPhone 16. Согласно утечкам, базовая модель получит вертикальное расположение камер и боковую кнопку для фото и видео.
12:55:32 17-06-2024
Значит, будут легко гнуться. Рабы айфонов, задумайтесь!