Арабо-израильский конфликт. Главные видео боестолкновений из соцсетей

Эскалация ситуации продолжается уже третий день

09 октября 2023, 16:40, ИА Амител

Обострение арабо-израильского конфликта продолжается уже третий день. Израиль и боевики проводят ракетные обстрелы, а число погибших и пострадавших исчисляется сотнями и тысячами.

Amic.ru собрал кадры из соцсетей о том, как идут боестолкновения между боевиками ХАМАС и Израилем.