Арабо-израильский конфликт. Главные видео боестолкновений из соцсетей
Эскалация ситуации продолжается уже третий день
09 октября 2023, 16:40, ИА Амител
Обострение арабо-израильского конфликта продолжается уже третий день. Израиль и боевики проводят ракетные обстрелы, а число погибших и пострадавших исчисляется сотнями и тысячами.
Amic.ru собрал кадры из соцсетей о том, как идут боестолкновения между боевиками ХАМАС и Израилем.
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