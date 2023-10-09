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Арабо-израильский конфликт. Главные видео боестолкновений из соцсетей

Эскалация ситуации продолжается уже третий день

09 октября 2023, 16:40, ИА Амител

Обострение арабо-израильского конфликта продолжается уже третий день. Израиль и боевики проводят ракетные обстрелы, а число погибших и пострадавших исчисляется сотнями и тысячами.

Amic.ru собрал кадры из соцсетей о том, как идут боестолкновения между боевиками ХАМАС и Израилем.

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Комментарии 1

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Гость

17:07:12 09-10-2023

Арабы решили вернуть земли в "родную гавань" ?

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