Что известно об израильско-палестинском конфликте по итогам второго дня
Армия Израиля обстреливает территорию сектора Газа, а из Ливана огонь открыли боевики Хезболлы
08 октября 2023, 23:55, ИА Амител
После того как боевики движения ХАМАС 7 октября открыли огонь по Израилю, ситуация развивается очень быстрыми темпами. На второй день конфликта Израиль перешел в состояние войны, а ХАМАС поддержали представители Хезболлы. Все ,что известно о противостоянии на данный момент, в материале amic.ru.
Ответ Израиля
В ответ на действия боевиков, власти Израиля начали мобилизацию резервистов, а позднее премьер-министр страны заявил, что все места в Газе, где прячется ХАМАС, превратят в руины.
Израиль впервые с 1973 года перешел в состояние войны, к границе с сектором Газа стягивают военную технику. По городу наносят авиаудары.
Второй фронт
После начала атаки на Израиль боевиков движения ХАМАС поддержали представители ливанской Хезболлы, которые заявили, что поддержат Палестину, в случае начала сухопутной операции в Газе. Израильская армия 8 октября сообщила о том, что с территории Ливана был совершен обстрел. Попадание ответных ракет подтвердили власти Ливана.
Жертвы
По данным израильских СМИ, в результате столкновений погибли более 600 израильтян, свыше двух тысяч считаются пострадавшими. Кроме того боевики взяли в плен людей, которых вывезли в Газу, их число уточняется.
Палестинская сторона сообщает о том, что в результате обстрелов Газы погибли 370 человек. Свыше двух тысяч считаются пострадавшими.
Реакция мира
Папа Римский призвал к прекращению вооружённых столкновений в Израиле и Палестине. В Германии заявили, что будут внимательнее относиться к оказанию финансовой помощи Палестине, а США окажут Израилю поддержку.
Действия ХАМАС поддержали в Ливане, Сирии, Египте и Сирии.
07:44:37 09-10-2023
власти Израиля начали мобилизацию резервистов --- наши убегут
09:46:39 09-10-2023
Гость (07:44:37 09-10-2023) власти Израиля начали мобилизацию резервистов --- наши убегу... уже побежали. Галкина с Пугачевой уже в аэропорту засняли, как улетают
16:08:42 09-10-2023
Гость (09:46:39 09-10-2023) уже побежали. Галкина с Пугачевой уже в аэропорту засняли, к... никуда они не полетели...не врите. Устали уже все от вранья. Хоть сейчас не врите. Сидят у себя дома. Галкин кровь сдает
17:24:48 09-10-2023
Гость (16:08:42 09-10-2023) никуда они не полетели...не врите. Устали уже все от вранья.... Да свалили эти крысы уже давно. А кровь его заднеприводная никому не нужна, пусть таким же голубым вливают
09:54:33 09-10-2023
в сети мемасик гуляет про антивоенный комитет израиля) там мордашки Алки, Алкина, Макароныча, Гребня и еще какого - то усатого. и текст. "мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия со стороны израиля. мы не можем жить в стране-агрессоре"
10:04:29 09-10-2023
Что в мире твориться. Как с ума посходили. Неужели не логично, что жить мирно проще ?
10:40:28 09-10-2023
Гость (10:04:29 09-10-2023) Что в мире твориться. Как с ума посходили. Неужели не логичн... Неужели не логично, что жить мирно проще ? --- тогда можно будет все армии распустить. И чтобы вообще без преступников, тогда можно все тюрьмы закрыть и полицию распустить. И вообще без плохих людей. И всем дружить
10:46:15 09-10-2023
Еще хорошо чтобы все были богатыми