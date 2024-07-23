Арбузы и дыни в России могут подорожать на 50%
Сейчас у россиян последний шанс закупиться арбузами по минимальной цене
23 июля 2024, 12:37, ИА Амител
Арбузы и дыни в России могут подорожать на 50% из-за заморозков, нашествия вредителей и засухи, пишет "Парламентская газета".
"В Ставропольском крае уже 60 дней не было продуктивного дождя", – отметил один из ведущих фермеров региона, специализирующийся на выращивании бахчевых, Роман Пономарев.
Поэтому арбузов и дынь в этом году удастся собрать вполовину меньше, чем в прошлом, считает фермер.
"Той нехватки, с которой мы, скорее всего, столкнемся, будет достаточно, чтобы выросли цены и отпускные, и потребительские", – указал Пономарев.
Он отметил, что в прошлом году оптовая цена прямо "с поля" составляла 10-12 рублей за килограмм, а в этом – уже 15-18 рублей.
"Тенденция такова, что с каждого проданного арбуза стопроцентную выгоду имеет первый перекуп и сто процентов – второй, к которому относятся, например, торговые сети", – добавил Пономарев.
В итоге в прошлом году средняя цена в магазинах была 30-36 рублей за килограмм, в этом будет примерно 45-54 рубля. То есть в среднем подорожание ожидается в районе 50%.
Пономарев уверен, что сейчас у россиян последний шанс закупиться арбузами по минимальной цене. В начале августа спрос резко вырастет и цены начнут взлетать.
12:42:52 23-07-2024
А в России хоть что-нибудь может подешеветь???
13:39:40 23-07-2024
Гость (12:42:52 23-07-2024) А в России хоть что-нибудь может подешеветь???... Да, может. Зарплата. А точнее труд работяг. Работал 13 лет в марийке. В 2020 году ЗП была 30 тыс. в 2021 стала 20 тыс. Уволился. Сейчас там на базе узбеки почти все работают. Воруют, жрут из коробок. Но ракшину так выгоднее.
12:47:30 23-07-2024
А каким боком нам Ставрополье ? У нас бахчевых оттуда никогда не было, они работают строго на Москву, как и Астрахань. У нас все бахчевые завозные из Средней Азии. Из Средней Азии в Москву сложно таскать, далековато, невыгодно. Ну а цену если взвинтят - будут сами их есть, это не предмет первой необходимости
12:54:40 23-07-2024
Абсурд. Как сейчас еще не выросший продукт может стоить дешевле, чем когда его начнут собирать? А если имеют в виду, чтобы народ закупался среднеазиатскими арбузами сегодня, то как дополнительный объем российских через месяц увеличит на них цены, если наоборот, предложение увеличится при том же спросе?
12:54:40 23-07-2024
так они и сейчас не дешевые. Гниют наверное, нужно как-то спрос повысить на дрис*унчики. Только в августе нормальные пойдут.
13:31:17 23-07-2024
Вполне нормальные уже арбузы, в Краснодарском крае покупали, и в Москве в торговых сетях.
14:15:48 23-07-2024
Дмитрий (13:31:17 23-07-2024) Вполне нормальные уже арбузы, в Краснодарском крае покупали,... Конечно, вкуснейшие нитраты, кушайте :-) Только потом не удивляйтесь откуда онкология и прочие болячки вылезут через некоторое время.
13:46:29 23-07-2024
Картоха выросла и огурчики с лучком... Чхал на ваши дыни и арбузы
14:14:46 23-07-2024
Ох, горе то какое🤗
17:23:28 23-07-2024
В барнаульских магазинах арбуз 40р/кг, дыня в районе 100р/гк. Как-то дороговато. Корку срежешь, полезная мякоть получится вдвое дороже. Пока воздержусь покупать.
14:18:30 24-07-2024
а могут и НЕ ПОДОРОЖАТЬ так то. тоже мне аншлаг-новость краевая