Сейчас у россиян последний шанс закупиться арбузами по минимальной цене

23 июля 2024, 12:37, ИА Амител

Арбузы и дыни на улице / Фото: amic.ru

Арбузы и дыни в России могут подорожать на 50% из-за заморозков, нашествия вредителей и засухи, пишет "Парламентская газета".

"В Ставропольском крае уже 60 дней не было продуктивного дождя", – отметил один из ведущих фермеров региона, специализирующийся на выращивании бахчевых, Роман Пономарев.

Поэтому арбузов и дынь в этом году удастся собрать вполовину меньше, чем в прошлом, считает фермер.

"Той нехватки, с которой мы, скорее всего, столкнемся, будет достаточно, чтобы выросли цены и отпускные, и потребительские", – указал Пономарев.

Он отметил, что в прошлом году оптовая цена прямо "с поля" составляла 10-12 рублей за килограмм, а в этом – уже 15-18 рублей.

"Тенденция такова, что с каждого проданного арбуза стопроцентную выгоду имеет первый перекуп и сто процентов – второй, к которому относятся, например, торговые сети", – добавил Пономарев.

В итоге в прошлом году средняя цена в магазинах была 30-36 рублей за килограмм, в этом будет примерно 45-54 рубля. То есть в среднем подорожание ожидается в районе 50%.

Пономарев уверен, что сейчас у россиян последний шанс закупиться арбузами по минимальной цене. В начале августа спрос резко вырастет и цены начнут взлетать.