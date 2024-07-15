Ученые назвали продукты, которые способны отсрочить старость

Некоторые из них могут помочь в борьбе с деменцией

15 июля 2024, 20:35, ИА Амител

Арбузы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159166

Доктор медицинских наук, эндокринолог и эксперт РАН Зухра Павлова рассказала об исследованиях ученых, которые нашли способ замедлить старение. Она поделилась подробностями в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, для этого нужно употреблять в пищу ягоды, богатые антиоксидантами. Например, арбуз содержит ликопин, а черника – флавоноиды.

Павлова отметила, что голубика или виноград могут стать полезным десертом, который гораздо лучше шоколада.

Кроме того, избежать проблем с памятью и деменции помогут малина, смородина и клубника.