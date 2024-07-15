Ученые назвали продукты, которые способны отсрочить старость
Некоторые из них могут помочь в борьбе с деменцией
15 июля 2024, 20:35, ИА Амител
Арбузы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159166
Доктор медицинских наук, эндокринолог и эксперт РАН Зухра Павлова рассказала об исследованиях ученых, которые нашли способ замедлить старение. Она поделилась подробностями в своем телеграм-канале.
По словам специалиста, для этого нужно употреблять в пищу ягоды, богатые антиоксидантами. Например, арбуз содержит ликопин, а черника – флавоноиды.
Павлова отметила, что голубика или виноград могут стать полезным десертом, который гораздо лучше шоколада.
Кроме того, избежать проблем с памятью и деменции помогут малина, смородина и клубника.
20:59:37 15-07-2024
Телеграм-канал конееееечно, истина в последней инстанции. Ссылочками на публикации исследований в авторитетных источниках конечно автор не спешит поделиться. Интересно, почему? Доктор наук Зухра Павлова - это еврей-сталевар. 30 тысяч первичный приём, конечно, гений Зиновия Баркагана, не меньше.
21:54:02 15-07-2024
Какой же бред....
16:18:54 16-07-2024
В СССР был такой портвейн "Зухра"... Как щас помню, на Поле Чудес возле "Кристалла" мы его перед поездкой в пионерлагерь покупали...