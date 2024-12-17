В России аренда квартир в 2025 году подорожает на 50%
Цена будет подниматься до тех пор, пока рыночная ипотека на первичное и вторичное жилье не станет доступной для россиян
17 декабря 2024, 16:10, ИА Амител
За первые шесть месяцев 2025 года цены на аренду квартир в России вырастут на 50%. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на прогноз ипотечного брокера Дмитрия Ракуты.
По словам эксперта, при недоступности рыночной ипотеки на вторичное и первичное жилье аренда будет дорожать. Многие россияне, собиравшиеся перейти с аренды на покупку, остались в аренде. Платить за нее сейчас выгоднее, чем за ипотеку.
"Я ожидаю постепенный рост арендных ставок в ближайшие месяцы, особенно в первой половине 2025 года. Этот рост составит примерно 50%, но резких скачков не будет, так как начало года традиционно спокойный период на рынке", – подчеркнул Ракута.
Также специалист считает, что по мере повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке аренда может стать еще дороже. Количество доступных вариантов съемного жилья при этом будет уменьшаться.
По прогнозу Ракуты, самыми популярными видами жилья в 2025 году останутся однокомнатные квартиры, студии и варианты с двумя изолированными спальнями. Также брокер уточнил, что большие квартиры снимают редко, но по цене за квадратный метр они могут быть более доступными, особенно при совместной аренде.
16:26:25 17-12-2024
А я не ожидаю роста арендной платы на жильё. Скорее наоборот, может произойти снижение арендной платы, если нераспроданное жильё попадёт на рынок аренды. Тогда будет переизбыток предложения над спросом. Спекулянты сейчас активно пробуют поиграть с повышением, но отсутствие запрашиваемых средств у потенциальных арендаторов не даст разогнать цены и они медленно поползут вниз.
16:42:08 17-12-2024
0_0 это вообще законно????
18:09:15 17-12-2024
50% не резкий скачек?
19:39:49 17-12-2024
"Зелёный" ещё этот ваш эксперт, прогнозы он даёт не зная арендного рынка. Пусть и дальше одобряет ипотеки безработным, без ПВ, подделывая справки и документы. Не слушай его. В Барнауле такогорезкого поднятия не будет.
21:04:02 17-12-2024
Да что за гон? Вилами на воде пишет баба Нюра письмо деду Пахому. То про 70 т за однушку писали как о свершившемся факте. Да нету такого. По ходу, эти иксперты живут в мире ненаучной фантастики.
22:47:17 17-12-2024
А где местные эксперты рынка недвижимости города Барнаула - Ракова, Дворянин, Никитеев!? Почему отмалчиваються!? ...или Амик их уволил за профнепригодность...