В России аренда квартир в 2025 году подорожает на 50%

Цена будет подниматься до тех пор, пока рыночная ипотека на первичное и вторичное жилье не станет доступной для россиян

17 декабря 2024, 16:10, ИА Амител

Дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За первые шесть месяцев 2025 года цены на аренду квартир в России вырастут на 50%. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на прогноз ипотечного брокера Дмитрия Ракуты.

По словам эксперта, при недоступности рыночной ипотеки на вторичное и первичное жилье аренда будет дорожать. Многие россияне, собиравшиеся перейти с аренды на покупку, остались в аренде. Платить за нее сейчас выгоднее, чем за ипотеку.

"Я ожидаю постепенный рост арендных ставок в ближайшие месяцы, особенно в первой половине 2025 года. Этот рост составит примерно 50%, но резких скачков не будет, так как начало года традиционно спокойный период на рынке", – подчеркнул Ракута.

Также специалист считает, что по мере повышения ключевой ставки и ставок по ипотеке аренда может стать еще дороже. Количество доступных вариантов съемного жилья при этом будет уменьшаться.

По прогнозу Ракуты, самыми популярными видами жилья в 2025 году останутся однокомнатные квартиры, студии и варианты с двумя изолированными спальнями. Также брокер уточнил, что большие квартиры снимают редко, но по цене за квадратный метр они могут быть более доступными, особенно при совместной аренде.