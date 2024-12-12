Эксперты объяснили, можно ли повышать аренду жилья по действующему договору

До окончания договора повышать стоимость аренды нельзя, однако можно подписать дополнительное соглашение с нанимателем

12 декабря 2024, 09:47, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России часть собственников хочет увеличить стоимость аренды до рыночного уровня. Однако, по словам специалистов, это можно сделать только по истечении срока действия договора, сообщает РИА Новости.

"Чаще всего цена фиксируется договором на срок его действия. Например, договор заключен на 11 месяцев, и только по истечении этого срока можно поднять цену", – объяснила директор агентства недвижимости "Это Просто" Ольга Фролова.

Когда владелец квартиры хочет увеличить стоимость аренды, а наниматель против, расторгнуть договор не получится. Это можно сделать, если в документе предусмотрен соответствующий пункт. Однако эксперты подчеркивают, что в стандартных договорах его обычно нет.

При этом наниматели все же понимают, что по истечении срока договора им все равно либо придется платить больше, либо искать новое жилье.

А для того чтобы зафиксировать новую стоимость аренды, собственнику нужно подписать с нанимателем дополнительное соглашение к договору найма жилья. В документе обязательно должны присутствовать:

точное наименование, номер и дата договора, к которому подписывается дополнительное соглашение;

новый размер арендной платы;

момент, с которого взимается повышенная стоимость аренды.

Юристы рекомендуют изначально включать в договор условие, позволяющее повышать стоимость аренды до истечения срока действия документа.